„Vrem să muncim, nu să cerșim”. Sute de oameni amenințați cu concedierea au ieșit în stradă în fața Primăriei, la Galați

Protest în stradă la Galați. Oamenii se tem pentru locurile de muncă. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Câteva sute de oameni au ieșit în stradă, luni, la Galați, în fața Primăriei, pe fondul incertitudinii locurilor de muncă și al creșterii taxelor locale la început de an, transmite corespondentul Antena 3 CNN.

Este vorba despre angajați la Combinatul Siderurgic din municipiu.

Acesta este în pragul falimentului, iar salariații sunt în șomaj tehnic din septembrie, anul trecut.

Ei ar trebui să primească o indemnizație de 75% din salariu, dar se plâng că nu au primit nici măcar acești bani.

Rămași fără venituri, oamenii au fost loviți puternic de majorarea taxelor şi impozitelor locale, în vigoare de la începutul anului.

Însă cel mai rău îi supără faptul că nu li se spune nimic despre soarta companiei și, implicit, despre soarta slujbelor lor.

Combinatul "Liberty" Galați, percheziționat anul trecut într-o anchetă vizând o fraudă de 300 de milioane de euro

Protestatarii au scandat "Vrem să muncim, nu să cerșim" și "Hoții".

Ultimul slogan ar putea avea legătură cu faptul că procurorii au făcut în noiembrie 2025 percheziții în mai multe locații, inclusiv la sediul combinatului din Galați, într-un dosar vizând tranzacții frauduloase cu certificate pentru emisii de gaze cu efect de seră.

Conform anchetatorilor, în circuitul infracțional erau implicate o firmă din Singapore și Gazprom Rusia, iar prejudiciul provocat se ridică la 300 de milioane de euro.

Vinerea trecută, centrala sindicală "Cartel Alfa" a comunicat că peste 3.000 de salariaţi de la combinat sunt în şomaj tehnic.

”Peste 3.000 de lucrători de la Combinatul Liberty Galaţi sunt în şomaj tehnic, cu salarii restante de luni de zile. Un coleg a intrat în greva foamei pentru a fi auzit. În acelaşi timp, conducerea este anchetată pentru delapidare şi evaziune fiscală (...)

Anchetele arată că, în ultimii ani, conducerea combinatului ar fi fost implicată în fapte de delapidare şi evaziune fiscală, cu pierderi de sute de milioane de euro pentru companie şi pentru bugetul public.

În timp ce muncitorii sunt chemaţi la 'răbdare' şi 'înţelegere', aflăm despre împrumuturi fictive, achiziţii inexistente şi bani scoşi din combinat", au acuzat sindicaliştii.

Situație juridică incertă la Combinatul "Liberty Galați

Potrivit presei locale, Combinatul Siderurgic "Liberty" Galaţi SA se află în procedură de concordat preventiv (de prevenire a insolvenței în baza negocierii unui plan de restructurare a datoriilor cu creditorii, n.r.).

Instanţa a rămas în pronunţare pe o cerere de intrare în faliment, iar planul administratorului, de vânzare a activelor combinatului, nu a fost aprobat de creditori.