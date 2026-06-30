Zece tone de combustibil au fost furate din vagoane cisternă în opt luni. Polițiștii fac percheziții în București și cinci județe

<1 minut de citit Publicat la 08:54 30 Iun 2026 Modificat la 08:54 30 Iun 2026

Zece tone de combustibil au fost furate din vagoane cisternă în opt luni. Polițiștii fac percheziții în București și cinci județe. FOTO: Getty Images

Poliţiştii de la Transporturi face, marţi dimineaţă, 37 de percheziţii în două dosare în care sunt cercetate persoane acuzate că au furat aproximativ zece tone de combustibili din vagoane cisternă, în perioada octombrie 2025 - iunie 2026.

Polițiștii fac percheziții în București și în județele Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Ialomița și Teleorman, în două dosare care vizează furturi de combustibil din vagoane-cisternă.

Potrivit IGPR, mai multe persoane sunt cercetate pentru că, în perioada octombrie 2025 - iunie 2026, ar fi sustras aproximativ zece tone de combustibili. Ancheta vizează infracțiuni de furt calificat, delapidare și neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu.

Polițiștii spun că suspecții ar fi furat, în mod repetat, produse petroliere, lubrifianți și material rulant din vagoane-cisternă, scrie Agerpres.

În cele două dosare penale sunt vizate 35 de persoane fizice și două firme. Anchetele sunt coordonate de Parchetele de pe lângă Judecătoriile Sectorului 1 București și Buftea.

La acțiune participă polițiști ai Direcției de Poliție Transporturi și ai Secției Regionale de Poliție Transporturi București, cu sprijinul luptătorilor SIAS și al jandarmilor.