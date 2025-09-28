Zeci de dealeri de substanțe interzise au fost ridicați de mascați. La percheziții s-au găsit arme și bolizi de lux

Zeci de dealeri de substanţe interzise au fost săltaţi de DIICOT, după percheziții de amploare. Peste 50 de persoane, duse la audieri. Foto: Facebook/Poliția Română

Zeci de dealeri de substanţe interzise au fost săltaţi de oamenii legii, duminică dimineaţă. Cu toţii sunt audiaţi la DIICOT într-un dosar complex de trafic de droguri de mare risc, luare şi dare de mită, dar şi divulgarea informaţiilor nepublice. La percheziţiile din Bucureşti, Ilfov şi Olt au fost descoperite stupefiante de peste 100.000 de euro şi un pistol. Anchetatorii vor ridica şi mai mulţi bolizi de lux, informează Antena 3 CNN.

Percheziţii au avut loc şi în Sectorul 5 al Capitalei, la o adevărată rețea de dealeri de droguri. Conform unor surse, sunt audiate 50 de persoane în urma descinderilor. Dealerii de droguri ar fi vândut substanţe interzise în toată zona Sectorului 5, în Ferentari, Livezilor, Rahova şi Sălaj. S-au găsit şi sume importante de bani.

Autoritățile vor stabili despre ce substanţe interzise este vorba. Liderii grupărilor angajau aceste "săgeţi" care vindeau droguri pe străzile Capitalei, mai susţin sursele.