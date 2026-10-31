Zeci de oameni s-au bătut cu bâtele în stradă, iar mai mulţi oameni au fost răniţi, în Maramureş. Au intervenit trupele speciale

Zeci de oameni s-au bătut cu bâtele în stradă, iar mai mulţi oameni au fost răniţi. Sursa foto: captură video

Bătaie generală într-o localitate din Maramureş, cu zeci de oameni implicaţi. Poliţia a intervenit şi au fost trimise la faţa locului şi trupele speciale. Mai mulţi oameni au fost răniţi în acest conflict de stradă. Atenţie, imagini cu un puternic impact emoţional.

Au fost mai multe persoane rănite, dar n-a fost nevoie de transport la spital. Victimele au primit îngrijiri medicale la faţa locului. Totul ar fi pornit de la o femeie, iatr mai multe persoane ar fi ieşit în stradă cu obiecte contondente, cu bâte şi s-ar fi bătut sub privirile unor copii.

În zonă au fost trimise echipaje de Poliţie şi luptătorii de la trupele speciale. Au fost ridicate mai multe persoane şi duse la audieri. S-a deschis dosar penal pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice. Unele surse susţin că persoanele implicate nu ar dori să depună plângeri penale pentru ce s-a întâmplat.