Zeci de percheziții la falsificatori din București și 9 județe. Făceau la comandă cărți de identitate, permise auto și acte de studii

2 minute de citit Publicat la 09:38 09 Oct 2025 Modificat la 09:38 09 Oct 2025

Șapte persoane au fost duse la audieri la sediul DIICOT Covasna. Foto: Poliția Română

Zeci de percheziții au fost efectuate, joi dimineață, la membrii unei rețele specializate în fals informatic.

Oamenii legii au ajuns la 46 de adrese din Covasna, Brașov, Bacău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Harghita, Sibiu, Vrancea și București.

Suspecții sunt investigați pentru falsificarea mai multor documente, între care cărți de identitate și de muncă, documente de studii și permise auto.

Doar în Covasna, șapte persoane urmau să fie duse la audieri la sediul județean al DIICOT.

"Liderul grupării stabilea suma pe care o solicita de la fiecare persoană solicita un document falsificat. Tot el încasa banii și împărțea sarcinile și îi remunera pe membrii grupului infracțional", a relatat Adriana Drăghici, corespondent Antena 3 CNN.

Ce spune poliția despre rețeaua falsificatorilor de acte

"Astăzi, 9 octombrie, polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna și Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Covasna, efectuează 46 de percheziții domiciliare în județele Covasna, Brașov, Bacău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Harghita, Sibiu, Vrancea și în municipiul București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și fals informatic.

Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, în județele Brașov și Covasna, mai multe persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii de importante sume de bani din întocmirea în fals de cărți de identitate, permise de conducere, diplome și adeverințe de studii, cărți de muncă și adeverințe care atestă vechimea în muncă.

Poliția: Liderul grupării identifica potențialii clienți de acte false, direct sau prin intermediari

Liderul grupului infracțional organizat și-ar fi asumat atribuții esențiale în derularea activității ilegale, ocupându-se direct sau prin intermediari de identificarea clienților interesați de obținerea de documente falsificate.

Tot el ar fi stabilit prețul pentru fiecare solicitare și ar fi transmis comenzile către ceilalți membri ai grupării, care ar fi realizat efectiv falsurile, utilizând echipamente și programe informatice specializate.

Pe baza probelor administrate, a reieșit că liderul grupării ar fi încasat în întregime sumele provenite din activitatea infracțională și, în calitate de coordonator, ar fi remis o parte dintre acestea către persoanele implicate în întocmirea documentelor false.

Intermediarii care identificau clienți ar fi primit, la rândul lor, o cotă parte din încasări, iar dacă ar fi devenit, la rândul lor, beneficiari de acte false, li s-ar fi acordat reduceri la prețul inițial, în schimbul atragerii de noi clienți.

Sunt puse în executare șapte mandate de aducere, audierile urmând a se desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Covasna.

Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate Cluj, Bacău și Constanța, serviciilor de combatere a criminalității organizate Dâmbovița, Harghita, Sibiu și Vrancea, inspectoratelor de poliție județene Covasna și Brașov și jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române", se arată în comunicatul autorităților.