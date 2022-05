Zeci de mii de oameni au rămas fără apă caldă. Oraşul cu datorii de 5,5 milioane de lei

Autorităţile spun că s-a ajuns în această situație pentru că prețul gazelor a explodat, iar societatea, aflată în insolvență, nu poate încheia un alt contract de furnizare a gazelor naturale.

Societatea de termoficare a orașului Focșani se confruntă din nou cu difucultăţi în privinţa plăţii gazelor naturale.

Pentru a rezolva această problemă, responsabilii au cerut finanțare atât de la bugetul local, cât și de la Guvern, prin Ministerul Dezvoltării.

"Cauza o reprezintă costurile foarte mari cu conmbustibilul fosil, cu gazul în speţă. Noi suntem în insolvenţă din toamna anului 2019. Noi am căutat să gestionăm plecând de la temperaturile de afară şi cantitatea de energie termică pe care am livrat-o în sistem. Nu am avut sincope, a fost bine, acum o să rezolvam şi această chestiune", a declarat Manole Merchea – administrator special ENET S.A.

Oamenii sunt nemulțumiți de această situație, mai ales că nici măcar nu au fost anunţaţi că nu vor mai avea apă caldă o perioadă.

Autoritățile locale spun că pentru a evita astfel de situații, primăria ar fi trebuit să subvenționeze achiziționarea de centrale termice de apartament.

"Am ridicat la fileu primarului împreună cu colegii din Consiliul Local prin subvenţionarea practic a montării de cenrale de apartament către populaţia municipiului Focşani", a precizat Ana Maria Dimitriu – viceprimar municipiul Focșani.

Locuitorii din Focșani nu sunt la prima experiență de acest gen.

În această iarnă, în oraș căldura a fost livrată cu program, două ore dimineața și două seara.