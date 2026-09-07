Localitatea din România în care se vând cei mai ieftini carburanţi din ţară. Aici, motorina costă sub 10 lei pe litru

Localitatea din România în care se vând cei mai ieftini carburanţi din ţară. foto: pexels.com

Motorina şi benzina se comercializează la pompă, în România, la preţuri foarte mari, în continuare. Carburantul diesel costă, în general, 10,19 lei/litru, dar într-o localitate se vinde sub pragul de 10 lei. La o staţie din Lunguleţu, judeţul Dâmboviţa, motorina costă 9,97 lei/litru. Cea mai ieftină benzină standard din ţară se găseşte tot în această comună, unde o staţie o vinde cu 9,49 lei/litru, notează Peco Online.

În Bucureşti, benzina standard costă 9,73 lei/litru, iar la Timişoara se găseşte şi la preţul de 9,7 lei pentru un litru. Iar GPL-ul are un preţ mediu de 4,63 lei/litru, la nivel naţional.

Guvernul nu mai poate reduce acciza la motorină

Trebuie subliniat faptul că, dacă nu aveam reducerea de 25% a accizei pentru motorina standard, astăzi, preţul ar fi depăşit 11 lei per litru. Dar România nu mai poate să facă reduceri suplimentare de acciză, pentru că s-a atins acel prag maxim prevăzut de lege, respectiv cel de 25%.

Noile preţuri la carburanţi se vor vedea foarte repede şi la produsele de pe rafturile din magazine, avertizează analiştii. O motorină scumpă înseamnă costuri suplimentare pe tot lanţul: de la distribuitori, la producători, procesatori, toată lumea resimte aceste creşteri de preţ.

Escaladările de preţ la carburanţi se întâmplă, în principiu, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, cu tensiuni geopolitice care au făcut ca preţul petrolului să crească, la fel şi cotaţiile motorinei.