Noi scumpiri la pompele din România. Cât costă benzina şi motorina, sâmbătă

La doar o zi după ce prețul benzinei standard a atins un nivel record în România, la pompe au avut loc noi scumpiri, sâmbătă. Benzina standard a ajuns să coste 9,79 lei – este cel mai mare preţ din istoria ţării noastre. În plus, şi preţul unui litru de motorină a depăşit din nou pragul de 10 lei la toate staţiile de alimentare, deşi a fost redusă acciza de către Guvern cu 25%.

În timp ce România rămâne neguvernată de 123 de zile, preţul carburanţilor a atins noi recorduri în această dimineaţă. Atât benzina, cât şi motorina s-au scumpit din nou. La unele staţii de alimentare se înregistrează preţuri mai mari cu 9 bani pe litru – şi în cazul motorinei, dar şi în cazul benzinei.

De exemplu, la o benzinărie din Bucureşti, sâmbătă dimineaţa, erau afişate următoarele preţuri: benzina standard – 9,79 lei/l, fiind un record, întrucât acest preţ nu a mai fost atins niciodată în ţara noastră; benzina premium – 10,36/l, motorina standard – 10,25/l şi motorina premium – 11,06 lei/l.

Preţul motorinei standard de sâmbătă este mai mare decât cel de luni, înainte de scăderea suplimentară a accizei. Practic, nu a fost doar anulată această reducere suplimentară a accizei la motorină, ci a fost şi depăşită des scumpirile din această săptămână.

Trebuie subliniat faptul că, dacă nu aveam reducerea de 25% a accizei pentru motorina standard, astăzi, preţul ar fi depăşit 11 lei per litru.

Ce se întâmplă în continuare cu preţurile carburanţilor în ţara noastră? Ei bine, România nu mai poate să facă reduceri suplimentare de acciză, pentru că s-a atins acel prag maxim prevăzut de lege, respectiv cel de 25%.

Noile preţuri la carburanţi se vor vedea foarte repede şi la produsele de pe rafturile din magazine, avertizează analiştii. O motorină scumpă înseamnă costuri suplimentare pe tot lanţul: de la distribuitori, la producători, procesatori, toată lumea resimte aceste creşteri de preţ.

Escaladările de preţ la carburanţi se întâmplă, în principiu, din cauza războiului din Orientul Mijlociu – avem tensiuni geopolitice care au făcut ca preţul petrolului să crească, dar şi cotaţiile motorinei.