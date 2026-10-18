Loto 6/49 de duminică, 18 octombrie. Numerele extrase la tragerile speciale Loto ale toamnei și premiile puse în joc

Au avut loc noi trageri la Loto 6/49. Sursa foto: Agerpres

Loteria Română a organizat duminică, 18 octombrie 2026, tragerile Speciale Loto ale Toamnei. Cu această ocazie, fondul de câștiguri a fost suplimentat la categoria I la Loto 6/49 cu 100.000 de lei, la Joker cu 50.000 de lei şi Loto 5/40 cu 25.000 de lei.

Suma cea mai mare pusă în joc depășește 2,9 milioane de euro și va fi câștigată doar dacă un norocos „ghicește” toate numerele de la Loto 6/49.

Numerele câștigătoare au fost anunțate duminică seara.

Numerele câștigătoare de duminică, 18 octombrie

Loto 6/49: 38, 19, 42, 31, 22, 49

Noroc: 6 8 0 8 5 5 7

Joker: 16, 19, 26, 45, 30 +13

Noroc Plus: 3 4 6 1 7 7

Loto 5/40: 7, 37, 25, 31, 21, 13

Super Noroc: 1 2 0 2 3 9

Numerele câștigătoare pot fi văzute și pe site-ul Loteriei Române.

Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, fondul de câştiguri al categoriei I va fi suplimentat cu următoarele sume: Loto 6/49 – cu 100.000 de lei, Joker – cu 50.000 de lei şi Loto 5/40 - cu 25.000 de lei.



Preţurile variantelor simple de joc sunt: pentru Loto 6/49 – 9 lei, pentru Joker – 8 lei, pentru Loto 5/40 – 6 lei, pentru Noroc - 4 lei, pentru Noroc Plus – 3 lei, pentru Super Noroc – 2 lei.



La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de 15,51 milioane de lei (2,90 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de 1,27 milioane de lei (239.700 de euro).



La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report ce depăşeşte 9,57 milioane de lei (1,79 milioane de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report de peste 173.600 de lei (32.500 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 70.300 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 492.400 de lei (92.200 de euro).