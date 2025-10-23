Loto 6/49 de joi, 23 octombrie: Numerele câștigătoare și premiile puse în joc

1 minut de citit Publicat la 19:14 23 Oct 2025 Modificat la 19:14 23 Oct 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 42,47 milioane de lei (peste 8,34 milioane de euro).*Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Loteria Română a organizat joi, 23 octombrie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 19 octombrie, Loteria Română a acordat 38.947 de câștiguri în valoare totală de peste 5,29 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 23 octombrie:

Loto 6/49: 3, 18, 40, 24, 36, 14;

Noroc: 1 6 1 1 9 5 3;

Joker: 39, 19, 2, 37, 4 + 5;

Noroc Plus: 4 6 5 2 6 4;

Loto 5/40: 3, 14, 7, 2, 8, 23;

Super Noroc: 0 3 6 7 0 7;

Premiile puse în joc de Loteria Română

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 42,47 milioane de lei (peste 8,34 milioane de euro);

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,58 milioane de lei (peste 704.700 de euro);

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,99 milioane de lei (peste 7,07 milioane de euro), iar la categoria a III-a, reportul este de aproximativ 102.000 de lei (peste 20.000 de euro);

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 111.300 de lei (peste 21.800 de euro);

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 56.000 de lei;

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 49.260 de lei;