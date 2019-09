LOTO 6/49. Numerele extrase duminica 15 septembrie 2019. Numere BIZARE la Loto 6 din 49

LOTO 6 din 49 din 15 septembrie 2019. 27, 45, 25, 8, 10, 39

LOTO 6 din 49 din 15 septembrie 2019 tragere suplimentară: 37, 8, 4, 10, 28, 21

Loto 5 din 40 din 15 septembrie 2019. 20, 14, 16, 36, 11, 13

Loto 5 din 40 din 15 septembrie 2019 tragere suplimentară 25, 28, 22, 5, 17, 20

Joker din 15 septembrie 2019. 16 43 23 24 20 +16

Joker tragere suplimentară: 17, 5, 6, 37, 44, +10

Noroc 6 7 8 3 0 4 6

Super Noroc 27 0 5 7 7

Noroc Plus 6 7 6 8 2 8

LOTO. Loteria Romana sarbatoreste 113 ani de la infiintare, fiind astfel una dintre cele mai vechi institutii romanesti, cu o importanta traditie in sustinerea proiectelor de interes public national.

Cu aceasta ocazie, Loteria Romana organizeaza duminica, 15 septembrie 2019, Tragerile Speciale Loto Aniversare. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

La tragerile loto de joi, 12 septembrie, s-au inregistrat 12.656 de castiguri in valoare totala de 705.210,18 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 6,36 milioane lei (peste 1,34 milioane euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 962.000 de lei (peste 203.000 de euro).

La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 15,67 milioane lei (peste 3,3 milioane euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 200.000 de lei (peste 42.000 de euro). La Noroc Plus la categoria I este in joc un report in valoare de peste 14.400 lei.

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 263.300 de lei (peste 55.600 de euro) iar la Super Noroc este in joc, la aceeasi categorie, un report in valoare de peste 53.000 de lei (peste 11.000 de euro).