LOTO 6/49. Numerele extrase la LOTO 6/49, duminică 18 februarie. LOTO 6/49

Loto 6/49 21 12 42 8 37 2

Joker 28 12 20 2 35 + 7

Loto 5 din 40 22 16 23 29 6 38

Noroc 6 8 1 9 8 8 5

Super Noroc 5 0 0 4 5 3

Noroc Plus 8 3 9 6 8 7

LOTO 6/49 Duminica, 18 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 15 februarie, s-au inregistrat 13.998 de castiguri in valoare totala de 1.361.477,20 lei. LOTO 6/49

LOTO 6/49 In urma tragerii de joi la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 709.000 lei (peste 151.500 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,15 milioane lei (peste 246.700 de euro).

LOTO 6/49 La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,11 milioane lei (aproximativ 3,5 milioane de euro).

LOTO 6/49 La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 136.000 de lei (peste 29.200 de euro).

LOTO 6/49 LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

LOTO 6/49 La tragerea Loto 5/40 de joi, 15 februarie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de peste 583.000 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Craiova si a fost completat cu o schema redusa cod 17 (9 numere - 30 de variante). Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obtinut si 4 castiguri de categoria a III-a. S-a castigat si premiul de categoria I la Noroc Plus, in valoare de peste 132.000 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Roman si a fost completat cu 10 variante la Joker si o varianta la Noroc Plus. Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obtinut si un castig de categoria a VIII-a la Joker.

LOTO 6/49 Duminica, 11 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 8 februarie, Loteria Romana a acordat 12.853 castiguri in valoare totala de 713.827,87 lei. LOTO 6/49

LOTO 6/49 La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,82 milioane de lei (aproximativ 1,9 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,12 milioane de lei (aproximativ 242.000 de euro).

LOTO 6/49 In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,76 milioane de lei (peste 3,38 milioane de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de aproximativ 110.000 de lei (peste 23.700 de euro).

LOTO 6/49 Loto 5/40 inregistreaza, la categoria I, un report de peste 466.000 de lei (peste 100.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 130.000 de lei (aproximativ 28.000 de euro).

LOTO 6/49 LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

LOTO 6/49 La tragerea Joker de joi, 8 februarie, s-a inregistrat un castig de categoria a III-a in valoare de 70.275,91 lei. Biletul norocos a fos jucat la agentia 12-004 din Cluj Napoca si a fost completat cu doua variante simple la Joker. Pe langa premiul de categoria a III-a, posesorul biletului norocos a obtinut si un castig de categoria a VI-a in valoare de 35,83 lei.

LOTO 6/49 Duminica, 4 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 1 februarie, Loteria Romana a acordat 15.980 castiguri in valoare totala de 724.608,09 lei. LOTO 6/49

LOTO 6 din 49 din 4 februarie 2018. 37 17 26 39 35 4

Joker din 4 februarie 2018. 35 16 36 26 39 + 9

Loto 5 din 40 din 4 februarie 2018. 1 18 27 39 34 30

Noroc 2 0 6 7 9 7 1

Super Noroc 4 0 8 1 3 5

Noroc Plus 7 0 1 6 8 1

LOTO 6/49 La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8 milioane de lei (peste 1,72 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1 milion de lei (peste 123.000 de euro).

LOTO 6/49 In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,43 milioane de lei (peste 3,31 milioane de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de aproximativ 90.000 de lei (peste 19.000 de euro).

LOTO 6/49 Loto 5/40 inregistreaza, la categoria I, un report de peste 362.500 de lei (aproximativ 78.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 123.000 de lei (peste 26.500 de euro).

Loto 6/49: 37 34 27 46 4 28

LOTO 5 din 40: 2 25 20 1 40 35

Joker: 26 34 2 28 11 + 14

Noroc: 5 2 1 7 8 4 1

Super Noroc: 1 3 6 7 9 0

Noroc Plus: 4 4 1 7 4 8

LOTO 6/49 Duminica, 28 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 25 ianuarie, Loteria Romana a acordat 14.727 de castiguri in valoare totala de 1.131.026,25 lei. LOTO 6/49

LOTO 6/49 In urma tragerii de joi, 25 ianuarie, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,2 milioane de lei (peste 1,56 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 977.000 lei (peste 209.000 de euro).

LOTO 6/49 In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,11 milioane de lei (peste 3,23 milioane de euro), iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report in valoare de peste 68.700 de lei (peste 14.700 de euro).

LOTO 6/49 Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 264.700 de lei (peste 56.700 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este in valoare de peste 117.000 lei (peste 25.000 de euro).

LOTO 6/49 LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

LOTO 6/49 La tragerea Noroc de joi, 25 ianuarie, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 482.964,75 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 71-023 din sector 1, Bucuresti si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49 si o varianta la Noroc.

LOTO 6/49 Duminica, 21 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 18 ianuarie, Loteria Romana a acordat 12.253 castiguri in valoare totala de 626.477,44 lei. LOTO 6/49

LOTO 6/49 La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 6,55 milioane de lei (peste 1,40 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,37 milioane de lei (aproximativ 295.000 de euro).

LOTO 6/49 In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14,78 milioane de lei (aproximativ 3,2 milioane de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 47.500 de lei (peste 10.000 de euro).

LOTO 6/49 Loto 5/40 inregistreaza, la categoria I, un report de aproximativ 180.000 de lei (peste 38.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 111.000 de lei (aproximativ 24.000 de euro).

LOTO 6/49. Numerele extrase la LOTO 6/49, joi, 18 ianuarie:

Loto 6/49: 1 49 21 34 2 12

Joker: 13 24 40 35 34 + 20

Loto 5 din 40: 24 12 33 27 6 32

Noroc: 1 5 5 4 2 9 3

Super Noroc: 5 6 0 0 6 0

Noroc Plus: 1 4 9 7 8 1

LOTO 6/49 Joi, 18 ianuarie, au avut loc noi trageri loto, dupa ce la tragerile loto de duminica, 14 ianuarie, s-au inregistrat 24.463 de castiguri in valoare totala de 1.156.414,60 lei. LOTO 6/49

LOTO 6/49 La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 6,3 milioane lei (peste 1,35 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,36 milioane lei (aproximativ 294.000 de euro).

LOTO 6/49 In urma tragerii Joker de duminica, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14,63 milioane de lei (peste 3,15 milioane de euro) iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report in valoare de peste 38.600 lei (peste 8.300 de euro).

LOTO 6/49 La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 144.200 de lei (peste 31.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de peste 108.000 lei (peste 23.000 de euro).

LOTO 6/49 Duminica, 14 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 11 ianuarie, Loteria Romana a acordat 15.276 castiguri in valoare totala de 556.412,88 lei. LOTO 6/49

LOTO 6/49 La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,78 milioane de lei (peste 1,24 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,29 milioane de lei (peste 278.000 de euro).

LOTO 6/49 In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14,45 milioane de lei (peste 3,11 milioane de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de aproximativ 27.000 de lei.

LOTO 6/49 Loto 5/40 inregistreaza, la categoria I, un report de aproximativ 100.000 de lei (aproximativ 21.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 105.000 de lei (peste 22.600 de euro).

LOTO 6 din 49 din 31 decembrie 2017. 43, 36, 2, 42, 32, 28

Joker din 31 decembrie 2017. 44, 29, 8, 14, 17 + 3

Loto 5 din 40 din 31 decembrie 2017. 15, 6, 1, 19, 10, 13

Noroc 7 7 3 3 4 7 6

Super Noroc 1 3 9 1 3 7

Noroc Plus 6 5 7 6 4 7

LOTO, TRAGERE SUPLIMENTARĂ

LOTO 6 din 49 din 31 decembrie 2017. 5, 44, 12, 9, 29, 16

Joker din 31 decembrie 2017. 41, 14, 7, 31, 37 + 2

Loto 5 din 40 din 31 decembrie 2017. 17, 28, 20, 37, 24, 23

LOTO 6/49. Pe data de 31 decembrie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. LOTO 6/49 Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. LOTO 6/49

LOTO 6/49 Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I dupa cum urmeaza:

Loto 6/49 – 200.000 de lei

Joker – 100.000 de lei

Loto 5/40 – 50.000 de lei

LOTO 6/49 La tragerile loto de duminica, 24 decembrie, Loteria Romana a acordat 26.796 de castiguri in valoare totala de 1.454.590,65 lei.

LOTO 6/49 La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,7 milioane de lei (peste 580.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1 milion de lei (peste 230.000 de euro).

LOTO 6/49 In urma tragerii Joker de duminica, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 13,44 milioane de lei (aproximativ 2,9 milioane de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la aceeasi categorie, un report in valoare de peste 65.000 de lei (peste 14.000 de euro).

LOTO 6/49 Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 153.700 de lei (peste 33.000 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 92.500 de lei (aproximativ 20.000 de euro).

LOTO 6/49 EXTRAGERE SPECIALA „LOZUL ANULUI NOU”

LOTO 6/49 Duminica, 31 decembrie, are loc, de asemenea, o extragere pe baza de lozuri necastigatoare „Lozul Anului Nou”. Pentru aceasta s-au pus in joc 5 castiguri a cate 10.000 de lei si marele premiu constand intr-un autoturism de marca straina.

LOTO 6/49 Pe data de 24 decembrie, in Ajunul Craciunului, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Craciun. LOTO 6/49 Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza. LOTO 6/49

Loto 6/49 – 100.000 de lei

Joker – 50.000 de lei

Loto 5/40 – 25.000 de lei

LOTO 6/49 La tragerile loto de joi, 21 decembrie, Loteria Romana a acordat 12.650 de castiguri in valoare totala de 755.106,87 lei.

LOTO 6/49 La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,9 milioane de lei (peste 411.700 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1 milion de lei (peste 220.300 de euro).

LOTO 6/49 In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 13,1 milioane de lei (peste 2,84 milioane de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la aceeasi categorie, un report in valoare de peste 53.600 de lei (peste 11.500 de euro).

LOTO 6/49 Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 72.600 de lei (peste 15.600 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 89.000 de lei (peste 19.200 de euro).

LOTERIA CRACIUNULUI

LOTO 6/49 Duminica, 24 decembrie, au loc tragerile pentru desemnarea biletelor castigatoare la Loteria Craciunului pentru care Loteria Romana a pus in joc 210 castiguri in valoare totala de 300 de lei, dupa cum urmeaza:

10 castiguri a cate 10.000 de lei

200 de castiguri a cate 1.000 de lei

Iată numere din Ajunul Crăciunului, duminică, 24 decembrie, la extragerea Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc!

Loto 6/49: 18, 33, 17, 12, 44, 28

Joker: 39, 31, 33, 42, 27 / 20

Loto 5 din 40: 33, 38, 24, 13, 6, 22

Noroc: 9972092

Super Noroc: 376564

Noroc Plus: 904170