LOTO 6/49. Numerele extrase joi 4 iulie 2019. Numere CONSECUTIVE la Loto 6 din 49

LOTO 6 din 49 din 4 iulie 2019. 6, 40, 22, 32, 31, 12

Loto 5 din 40 din 4 iulie 2019. 2, 13, 4, 38, 25, 31

Joker din 4 iulie 2019. 10, 13, 33, 18, 45 + 3

Noroc 0 6 8 1 3 0 2

Super Noroc 9 1 2 2 4 2

Noroc Plus 8 5 4 8 1 2

LOTO. Joi, 4 iulie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 30 iunie 2019, Loteria Romana a acordat 17.944 de castiguri, in valoare totala de 1.008.847,05 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3 milioane lei (peste 636.500 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,72 milioane lei (peste 576.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 11,6 milioane lei (peste 2,44 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 367.700 lei (peste 77.600 euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 326.000 lei (aproximativ 69.000 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 145.700 lei (aproximativ 31.000 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 364.500 lei (aproximativ 77.000 euro).

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La extragerea Loto 6/49 de duminica, 30 iunie 2019, la categoria a II-a s-au inregistrat trei castiguri a cate 50.708,80 lei. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din judetele Cluj, Covasna si Gorj.