LOTO. Anunț-bombă al Loteriei Române pentru extragerea de azi la LOTO 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc

Tragerile loto vor avea loc incepand cu ora 17:30 si vor fi transmise inregistrat, pe TVR1, incepand cu ora 00:30. Aceasta schimbare a intervenit urmare a modificarii grilei de programe a TVR1, post de televiziune care va transmite in direct meciurile Campionatului Mondial de Fotbal.

Joi, 14 iunie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 10 iunie, Loteria Romana a acordat 22.700 de castiguri in valoare totala de 1.343.187,33 lei.

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 20 milioane lei (peste 4,3 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5,82 milioane lei (peste 1,25 milioane de euro). La Noroc, reportul cumulat este in valoare de peste 181.000 lei (peste 39.000 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 52.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 190.000 de lei (aproximativ 41.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de aproape 41.000 de lei.

La tragerea Loto 6/49 de duminica, 10 iunie, la categoria a II-a s-au inregistrat doua castiguri a cate 77.560,39 lei. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la agentia 04-025 din Onesti, judetul Bacau si a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49, iar cel de-al doilea a fost jucat la agentia 10-010 din Nehoiu, jud. Buzau si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49 si o varianta la Noroc.