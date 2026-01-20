Lucrările la Autostrada A1 Sibiu–Pitești avanzează: Șoferii ar putea circula pe secțiunea 4 înainte de termen

1 minut de citit Publicat la 11:22 20 Ian 2026 Modificat la 11:22 20 Ian 2026

La tunelul Momaia se montează sistemele specializate. FOTO: Captura video/Facebook/Cristian Pistol

Cristian Pistol, directorul CNAIR, a transmis că lucrările la tunelul Momaia, parte a secțiunii patru a autostrăzii Sibiu–Pitești (A1), progresează într-un ritm alert.

În ritmul actual, circulația pe secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești (A1) va fi deschisă încă de anul acesta, mai devreme față de termenul contractual (februarie 2027).

La tunelul Momaia se montează sistemele specializate: sistemele anti-incendiu, sistemele de evacuare a noxelor dar și a fumului, în caz de incendiu, sistemele de iluminat.

Urmează montarea ușilor antifoc la trecerile dintre cele două galerii rutiere ale tunelului, două treceri pietonale și o trecere auto, aplicarea vopselei anticorozive pe pereții galeriilor, colmatarea rosturilor de dilatație a căilor de rulare.

Stadiul fizic al lucrărilor pe șantierul secțiunii Tigveni-Curtea de Argeș (9,86 km) a ajuns la aproape 85%.

Acest proiect, în valoare de 1,67 miliarde de lei (fără TVA), este finanțat prin Programul Transport 2021-2027.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat joi al doilea contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru Autostrada Sibiu - Pitești, în valoare de 500 de milioane de euro.

Contractul de finanțare recent încheiat se înscrie într-un pachet financiar mai amplu, cu o valoare totală de până la 1 miliard de euro, aprobat de Consiliul de Administrație al Băncii Europene de Investiții pentru proiectul Autostrăzii Sibiu–Pitești.

Primul contract de finanțare, în valoare de 500 de milioane de euro, a fost semnat în luna octombrie 2025.