"Am pregătit elementele pentru o nouă Ordonanță Militară, care va fi prezentată de echipa de la MAI în cursul zilei de astăzi. Am evaluat intrările în țară, capacitatea de carantinare, am stabilit măsuri de pregătire a spitalelor care urmează să primească pacienți infectați cu coronavirus și o serie de alte elemente importante".

În ceea ce privește situația din Țăndărei, Ludovic Orban a spus că "acolo au venit foarte multe persoane din țări care au intrat în zona roșie de curând și se vor lua măsuri speciale. Vă vor fi prezentate de MAI azi".

Premierul a explicat că au fost luate și alte măsuri pentru protecția cadrelor medicale.

"Știți foarte bine că am luat decizia de a institui spații de cazare între ture și gărzi pentru medici, astfel încât să asigurăm odihna în alte locuri decât la domiciliu. Oriunde există o suspiciune de infectare, sunt testați medicii care au fost în contact cu cadrele medicale identificate ca fiind pozitive. Încercăm să limităm numărul de cazuri în spitale. E important să se respecte toate protocoalele stabilite. Circuitele separate, triajul să se efectueze".

Orban a explicat că au fost semnate contracte pentru 400 de ventilatoare pentru pacienții cu COVID-19, însă acestea nu au ajuns încă din cauza restricțiilor impuse de alte țări.

"La ora actuală există contracte semnate pentru 400 de ventilatoare. Din păcate, aceste contracte nu se derulează în ritmul stabilit pentru că s-au emis decizii ale guvernelor sau președinților din diferite țări de unde trebuia să primim aceste ventilatoare care practic au blocat ieșirea lor din țară. Căutăm soluții".

Ludovic Orban: Azi prezentăm măsurile din noua Ordonanță Militară