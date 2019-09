Mama Luizei Melencu, la limita puterilor: Dincă mi-a luat copilul, DIICOT, banii

Este război total între autorităţi şi rudele Luizei Melencu. Bunicul acesteia anunţă că nu va mai colabora cu procurorii până nu vin rezultatele testelor ADN trimise în Statele Unite.

Chiar dacă fiica lui a fost amendată cu 5.000 de lei pentru că nu a mers la DIICOT, omul spune că îşi vinde şi casa şi plăteşte oricâte amenzi, dar refuză să mai discute cu anchetatorii. Asta pentru că, spune el, procurorii i-au ignorat luni de zile.

”Nu, oficial nu am primit, ce am auzit de la televiziune. Am de obiectat? Dincă mi-a luat copilul, DIICTO, banii. Nu știu ce o să fac, nu am luat o decizie, dacă o să vină, nu contestam, nu pot răspunde. Încă nu a venit amenda, nu știu ce să zic, nu confirm. Noi ca parte vătămată trebuie să plătim nonsalanța lor”, a spus Monica Melencu.