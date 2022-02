Mama Raisei, mesaj dur pentru polițistul care i-a ucis fiica: ”Nu te considerăm criminal, dar nici om nu prea ești!” | Aceasta îi cere să facă testul poligraf

„Bună ziua, Liliana Barbu este numele meu, ”mama” fetei mele, Raisa, pe care am purtat-o, am crescut-o, am educat-o (pentru că ea chiar era un copil educat și atent). După cum ai văzut în filmări, pentru că la trafic se pare că nu ai putut fi atent, copilul meu s-a asigurat!

În scrisoarea pe care ne-ai trimis-o te-ai ofrit să ne ajuți… Acum ar fi momentul să faci ceva, fiind de acord cu testul poligraf și cu ce ți se cere!

Ajutorul pe care îl poți da este să faci tot posibilul să nu îngreunezi ancheta…se pare că nici asta nu poți face!

Ți-am transmis că nu te considerăm ”criminal”, dar se pare că nici om nu prea eșți!

Mama unui înger!”, a scris mama Raisei.

Avocatul familiei, Adrian Cucus, a invocat mai multe motive pentru care i-a cerut polițistului efectuarea testului poligraf:

„- erau contradicții cu privire la folosirea de către acesta a luminilor de pe rampa mașinii

- a declarat că era atent la drum și nu-și explica accidentul

- nu a fost foarte coerent cu privire la locul către care se deplasa

- nu ne-am edificat încă cine era colegul lui și ce au discutat (asta fiindcă procurorul a decis că nici asta nu este esențial în anchetă)

- alte elemente ce țin de dinamica anchetei”

Adrian Cuculis mai susține că un comisar al Brigăzii de Poliție Rutieră, Bragadireanu, chiar cel care îl ancheta pe polițistul vinovat de accident, l-ar fi sfătuit pe acesta să nu accepte testul poligraf:

„Fix în ziua când Popescu a fost chemat la Brigada de Poliței Rutiera la domnul comisar Bragadireanu, adică fix organul de urmărire penală care îl ancheta prin delegare pe Popescu ( polițistul care a produs accidentul auto ), deși am comunicat cu dânsul ca informația referitoare dacă Popescu este sau nu de acord cu testul poligraf să fie comunicată verbal, imediat după ce a ajuns Popescu la audiere, s-a schimbat total atitudinea polițistului Bragadireanu și a refuzat să mai dea informații la care de altfel aveam acces total.

De aici am și tras concluzia că același Bragadireanu ar fi putut să-l sfătuiască pe polițistul Popescu să nu accepte proba cu poligraful, mai ales că în aceeași zi polițistul Popescu a intrat pe la intrarea din “Spate” a poliției și nu pe la cea oficială, acolo unde ar fi trebuit să se legitimeze.”