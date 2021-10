Managerul spitalului care a ars în Constanța, notat cu calificativul ”foarte bine” în ultimii cinci ani

Stela Halichidis a fost evaluată pe patru criterii de comisia spitalului: planificare, organizare, coordonare și control.

Potrivit rapoartelor de evaluare pe ultimii cinci ani, obținute de info-sud-est.ro, fostul manager al spitalului a primit de fiecare dată calificativul ”foarte bine”.

Din 2016 și până în 2019 Stela Halichidis a fost evaluată cu nota finală 5, iar în 2020 a obținut nota finală 4.

Consilierul PNL Adriana Arghirescu a fost singurul evaluator care i-a oferit punctaje mici, de 0 și 1.

Stela Halchidis a manageriat Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța din iunie 2009 și până în luna octombrie a acestui an, când șapte pacienți internați în secția de Terapie Intensivă au murit intoxicați cu fum într-un incendiu.

„La toate cele şapte persoane, cauza principală a decesului fost intoxicaţia cu fum, dar la două dintre ele au fost şi arsuri mai multe decât la celelalte, care au contribuit la deces", a declarat procurorul criminalist care s-a ocupat de anchetarea cazului, Sadîc Zafer.

Managerul spitalului din Constanța spune că a cerut, ani la rând, instalație de detecție si autorizația în caz de incendiu

Managerul Spitalului de Boli Infecțiose din Constanța, Stela Halichidis, a acordat un interviu în exclusivitate, la News Hour with CNN, în care a povestit cum, timp ani de zile, a înaintat solicitări prin care cerea instalație de detecție, semnalizare și avertizarea incendiilor, precum și autorizație de securitate în caz de incendiu.

Stela Halichidis, a izbucnit în lacrimi când a fost intrebată de reporterul Antena 3, Sabrina Preda, cum se simte știind că, în spitalul condus de aceasta, au murit șapte oameni în incendiul din secția ATI.

„Simt o enormă durere. Ca și cum toată muncă mea...mi-am distrus viață, carieră, tot, de-a lungul anilor, de când a început pandemia, să salvăm oamenii și parcă totul ar fi fost în zadar. Omenește nu cred că se putea face mai mult decât am făcut eu. M-am dedicat trup și suflet acestui țel. Acum s-a întâmplat această nenorocire dar, atrag atenția că se poate întâmplă oriunde, la orice spital din țară care are oxigen.

Nu știu ce este de făcut dar trebuie ajutați managerii. Am vrut, în nenumărate rânduri, să îmi dau demisia, pentru că știam în ce m-am băgat, dar am vrut să conduc această minunată echipa medicală pe care o am, și am reușit până acum. În acest moment, asta s-a întâmplat. Îmi pare nespus de rău pentru că au murit oamenii. Restul se rezolvă, dar viețile oamenilor nu.", a spus managerul spitalului, plângând.

Stela Halichidis a prezentat dosarul cu solicitări trimise de-a lungul anilor, către instituțiile abilitate, prin care cerea montarea unei instalații de detecție, semnalizare și avertizarea incendiilor, dar și autorizație de securitate în caz de incendiu:

„Aviz de securitate la incendiu există, pentru că spitalul este vechi și nu a necesitat autorizație de securitate la incendiu. Dar am întreprins toate măsurile necesare pentru a obține această autorizație, în nenumărate rânduri, și în actuală guvernare și în fosta guvernare.

Am trecut, pe lista de investiții, necesitatea unei centrale de semnalizare la incendiu și autorizație la incendiu. Din 2019 am început cu solicitarea, pentru că am simțit pericolul, odată cu începerea pandemiei, odată cu instalația de oxigen care s-a întins în tot spitalul.

Acest risc există în toate spitalele care au oxigen. Ne-am preocupat pentru instalația de oxigen să funcționeze în parametrii optimi. Am mentenanță la tot. Acest control. care s-a întâmplat după Piatra Neamț, ne-a semnalat niște deficiențe pe care le-am remediat, și am transmis către ISU adresa în care am spus că s-au remediat toate, imediat după aceea. Și aici sunt solicitările cu notele de fundamentare prin care am cerut, ani la rând, o instalație de detecție de incendiu și obținerea autorizației de incendiu."

Primarul Vergil Chiţac: "Vom avea un nou spital la Constanţa"

Vergil Chiţac, primarul municipiului Constanţa, a explicat că Spitalul de Boli Infecţioase va fi reabilitat, cel mai probabil, în anul 2023.

Primarul Vergil Chiţac a declarat, în cadrul interviului acordat Antena 3, că incendiul de la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa a fost o tragedie care a zguduit Constanţa.

"Tragedia asta a zguduit Constanţa. În mentalul colectiv, al nostru, al constănţenilor, spitalul acesta se chema Spitalul Vechi comparativ cu spitalul nou care era Spitalul Judeţean. Mai ales acum, după trei valuri de COVID, acum este al patrulea, nu cred că există constănţean care să nu fi avut pe cineva aproape şi să nu fi fost tratat aici.

În cele patru valuri de COVID, aici au fost trataţi 5.000 de pacienţi, iar rata de vindecare a fost de 96,94%. Pentru noi a fost un şoc tot ce s-a întâmplat, iar noi constănţenii suntem legaţi afectiv de spitalul acesta.

La zonele superioare erau pacienţii cu forme medii spre severe, evident că la Terapie Intensivă erau cei cu afecţiuni severe şi în momentul izbucnirii incendiului pacienţii au fost evacuaţi. Eu am ajuns la cinci minute după prima maşină de pompieri.

Ca să vă daţi seama de dăruirea corpului medical, o doamnă doctor din cadrul colectivului era aici internată cu o formă medie şi a uitat că are boala şi că e pacientă şi a ieşit şi a ajutat alături de toţi ceilalţi din personalul medical", a declarat Vergil Chiţac.

Totodată, primarul Constanţei a explicat că, având în vedere procedura necesară, cel mai probabil, Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa va fi refăcut în anul 2023.

De asemenea, Vergil Chiţac a anunţat că, în apropierea Spitalului de Boli Infecţioase va fi construit un nou spital dedicat pacienţilor oncologici şi care va costa aproximativ 50 de milioane de euro.



Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal