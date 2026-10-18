Marc-Antoine Barrois a celebrat la Bucureşti 10 ani de la lansarea casei sale de parfumerie: "Nu schimb parfumul în funcție de anotimp"

Marc-Antoine Barrois a sărbătorit la Bucureşti 10 ani de la lansarea casei sale de parfumerie. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Într-o industrie în care tendințele se schimbă de la un sezon la altul, un creator francez a ales să nu țină pasul cu moda, ci să își urmeze propriile reguli. Marc-Antoine Barrois sărbătorește zece ani de la lansarea casei sale de parfumerie, iar aniversarea l-a adus și la București. Creatorul de parfumuri a explicat într-un interviu acordat, în exclusivitate, pentru Antena 3 CNN cum transformă amintirile în parfumuri și de ce crede că, dintre zecile de arome pe care le încercăm, una singură ajunge să ne reprezinte cu adevărat.

"Cred că, după ce ai avut foarte multe parfumuri, ajungi să-l descoperi pe cel diferit, care se potrivește cel mai bine pielii și personalității tale. În cele din urmă, ajungi să ai un parfum-semnătură", a subliniat Marc-Antoine Barrois în cadrul explicaţiilor.

Parfumul-semnătură este acea aromă pe care o purtăm atât de des, încât oamenii din jur ajung să o asocieze cu noi. Însă, în ultimii ani, relația noastră cu parfumurile s-a schimbat. În loc să rămână fideli unei singure arome, tot mai mulți preferă să experimenteze.

"Știu că felul în care folosim parfumurile s-a schimbat. Mai ales unii dintre clienții tineri au descoperit parfumeria și le place să colecționeze parfumuri. Vor să aibă cât mai multe", a mai spus creatorul de parfumuri în cadrul interviului oferit pentru Antena 3 CNN.

O altă regulă nescrisă este împărțirea parfumurilor în funcție de sezon. Vara alegem,de obicei, arome mai ușoare, iar iarna ne îndreptăm spre cele intense. Dar chiar trebuie să ținem cont de anotimp?

"Depinde foarte mult de gusturile fiecăruia. Eu nu îmi schimb parfumul în funcție de anotimp, deși unii o fac. Cred că și iarna avem nevoie de puțin soare. Așa că eu aș proceda aproape invers: aș purta ceva foarte estival iarna și un parfum mai îndrăzneț vara, dacă ar trebui să schimb", a mai menţionat Marc-Antoine Barrois, designer şi creator de parfumuri.

Dincolo de preferințele fiecăruia, în spatele unui parfum se află un proces de creație care nu începe întotdeauna cu alegerea ingredientelor. Uneori, punctul de plecare este o amintire, o emoție sau o idee. Marc-Antoine Barrois lucrează de un deceniu alături de parfumierul Quentin Bisch, iar fiecare creație se naște diferit.

"Cred că nu există o rețetă care să funcționeze pentru toate parfumurile. Uneori, eu vin cu o provocare sau cu o idee pentru Quentin. Alteori, el vine cu idei, iar eu le interpretez și îi spun în ce direcție cred că ar trebui să mergem, pornind de la emoțiile pe care mi le transmit", a mai spus acesta.

În zece ani, Marc-Antoine Barrois a lansat opt parfumuri, iar creațiile sale au ajuns în numeroase țări. Designerul francez a venit la București în cadrul turneului aniversar de zece ani.