Marcel Boloș, noul nume din Guvernul Ciucă

Marcel Boloș va avea calitatea de consilier onorific al premierului în domeniul finanțelor, bugetului și al fondurilor europene. Activitatea acestuia va fi neremunerată. Acesta a deţinut portofoliul de ministru al Fondurilor Europene în Guvernul condus de Ludovic Orban. A mai fost secretar de stat la Transporturi în fostul Guvern tehnocrat condus de Dacian Cioloș.

sursa: Guvernul României

Conform CV-ului postat pe site-ul Facultatii de Stiinte Economice din Oradea, Ioan Marcel Bolos a obtinut in 1997 diploma de licenta atat ca economist cu specializarea in finante-asigurari, la Universitatea din Oradea, cat si pe cea de inginer cu specializarea in electromecanica.

Ioan Marcel Bolos are un doctorat în contabilitate, obținut în 2005 la Universitatea de Vest Timisoara. Într-un alt CV, postat în 2017 pe site-ul ASE București, Marcel Boloș scrie că are și o diplomă de doctor în Management obținută la Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca (1999-2007).

Marcel Boloș a urcat treaptă cu treaptă în învățământul superior, iar din 2015 este profesor universitar doctor la catedra de Finanțe Contabilitate de la Facultatea de Știinte Economice a Universității din Oradea.

Conform CV-ului, cunoaște foarte bine două limbi străine (engleză și franceză)

