Marcel Vela, soluții pentru cetățenii afectați de inundații: "Am cerut evaluarea pagubelor. Vom fi alături de ei, noapte și zi"

Ploile torențiale și inundațiile din ultima perioadă au afectat numeroase județe din țară, au blocat drumuri, au distrus locuințe și chiar au luat vieți omenești.

"Încercările nu au trecut încă... Ieri am mers în județul Hunedoara, în localitățile afectate de fenomenele hidrometeorologice severe din Valea Jiului pentru că am vrut să fiu alături de cei care au trecut în aceste zile prin momente extrem de grele. Am vrut, în același timp, ca oamenii să nu simtă că sunt singuri în această încercare, ci că suntem alături de ei. Este obligația noastră, dar mai ales este responsabilitatea noastră!", a declarat ministrul.

Marcel Vela a subliniat faptul că guvernele PSD au neglijat, timp de ani de zile, să se ocupe de astfel de proiecte hidrografice, iar lucrările de reparații pe fonduri guvernamentale nu au fost de bună calitate.

"Împreună cu domnul Erwin Molnar, directorul Administrației Naționale Apele Române și cu domnul general de brigadă Dan Iamandi, inspectorul general al IGSU, am evaluat situația din zona barajului Valea de Pești care funcționa în parametri de siguranță și am stat de vorbă cu oamenii ale căror gospodării au fost afectate de ape. Am constatat că proiectele cu finanțare europeană pentru amenajarea hidrografică a zonei au fost neglijate ani de zile de către guvernele PSD și că acestea vor trebui demarate în cel mai scurt timp. Totodată, lucrările de reparații pe fonduri guvernamentale făcute în unele localități de pe cursul Jiului, în urma inundațiilor din anii anteriori, nu au fost de cea mai bună calitate".

Ce soluții le promite Vela cetățenilor afectați

"Am asigurat cetățenii că nu sunt singuri și vor avea din partea actualului Guvern tot sprijinul de care au nevoie pentru ca viața lor să revină la normal. Tocmai de aceea, am cerut prefectului ca de astăzi să înceapă activitatea de evaluare a pagubelor provocate de inundații împreună cu autoritățile locale. Vor analiza punctual și cu maximă celeritate fiecare caz în parte, astfel încât, la nivelul Guvernului să se cunoască necesarul de fonduri și nevoia de materiale, care să fie trimise în teritoriu.

Am stabilit cu reprezentanții instituțiilor cu atribuții în gestionarea drumurilor naționale și a situațiilor de urgență ca să evalueze riscurile, să mențină siguranța traficului și să intervină pentru protejarea oamenilor, a bunurilor și a infrastructurii din aceste zone. Le-am cerut să rămână în teren până la înlăturarea totală a efectelor inundațiilor și să transmită de îndată dacă au nevoie de sprijin suplimentar în intervențiile lor.

De altfel, forțe și mijloace de la Inspectoratele pentru Situații de Urgență din județele Timiș, Sibiu și Caraș-Severin au venit în sprijinul colegilor din Hunedoara, intervenind împreună pentru a-i ajuta pe cei afectați. Aceasta este solidaritatea MAI și modul în care înțelegem să fim aproape de semeni în momentele în care au cea mai mare nevoie de noi. Vom fi alături de cetățenii din toate județele, noapte și zi! La datorie!", a scris Vela pe pagina de Facebook.