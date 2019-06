Marius Budăi: Vom face toate demersurile pentru a ne asigura că fetița din Baia de Aramă este bine, după trauma prin care a trecut

Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budăi, spune că instituția pe care o conduce va face toate demersurile legale și necesare pentru a se asigura că fetița din Baia de Aramă este cât se poate de bine, în condițiile date.

”Astăzi am vorbit din nou cu doamna premier, am trimis un mesaj ambasadei SUA, cu dorința de a avea o colaborare și a ne asigura că acest minor este în regulă, atât cât poate fi după episodul prin care a trecut. Corpurile de control, luni dimineață, vor fi în Dolj și Mehedinți, am cerut un raport amănunțit de la fața locului. Voi primi un raport complet cu evoluția acestui caz, sper ca și familia adoptivă să colaboreze, să ne asigurăm, pentru că aceasta este atribuția Ministerului Muncii, că minorul este stabilizat după această traumă. Este obligatoriu ca minorul să primească și consiliere psihologică. Facem tot ce este posibil legal, să ne ocupăm, să aflăm starea copilului. Cred că familia adoptivă nu va avea nicio problemă, este interesul major al copilului, să ne asigurăm că acesta este stabil” a spus Marius Budăi.

