Mărturia bărbatului care a reușit să salveze șase oameni din accidentul cu 45 de morți, din Bulgaria: ”Oamenii țipau ca în filmele de groază”

Lulzim Sulejmani, în vârstă de 26 de ani, din orașul sârb Presevo se află acum internat într-o clinică din Sofia, alături de logodnica sa, pe care a ajutat-o să iasă din autocarul în flăcări.

„În timp ce autocarul mergea s-a lovit de balustrada din partea dreaptă, roțile au explodat și a izbucnit incendiul, era mult fum. Apoi autocarul s-a deplasat 20 de metri la stânga și s-a oprit singur. Oamenii au început să vomite, să țipe ca în filmele de groază. Am reușit să scap pentru că am luat ciocanul și am spart geamul. Mi-am scos logodnica și alte cinci persoane”, a declarat Sulejmani, potrivit cotidianului Sloboden Pechat.

Logodnica lui, Medina Lutfi, își amintește fumul negru și copii plângând:

„Dormeam și deodată i-am auzit pe pasageri plângând și strigând. Lulzim a spart sticla și nu știu cum am ieșit. Când am văzut că e deschis în spatele capului meu, am sărit. Fumul negru era ca după o explozie de bombă. Dormeam cu toții, era pe la două dimineața. Am auzit copiii plângând, erau mulți copii.

Citește și: Noi detalii despre tragedia din Bulgaria. Ce spun martorii despre accident: "Oamenii sunt unul peste altul, facuţi scrum"

Ieri, autocarul companiei „Besa Trans”, înmatriculat în Macedonia de Nord, se întorcea de la Istanbul și a luat foc pe autostrada Sofia-Blagoevgrad, în apropiere de satul Bosnek.

În accident au murit 45 de pasageri, inclusiv 12 copii, și au fost răniți alți șapte.

Poliţiştii macedoneni au descins la sediul companiei de transport căreia îi aparţineau autocarele şi încearcă să afle orice informaţii care pot ajuta în anchetarea tragediei.

„Este un caz care a provocat relaţii la nivel de stat între Bulgaria şi Macedonia de Nord. Premierul macedonean precum şi ministerul de externe sunt la Sofia. Va fi anunţat doliu în Macedonia de Nord şi foarte probabil asemenea măsură să fie luată şi în Bulgaria", a declarat jurnalistul Vladimir Mitev, la News Hour With CNN.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal