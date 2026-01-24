Medicul George Marinescu a fost avansat la gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere

Publicat la 16:12 24 Ian 2026 Modificat la 16:13 24 Ian 2026

Medicul George Marinescu a fost avansat la gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere. Foto: Regina Maria

Prin decret al Președintelui României, colonelul (r) dr. George Marinescu a fost avansat la gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere, în semn de recunoaștere a unei cariere militare și medicale desfășurate cu profesionalism, loialitate și devotament față de valorile fundamentale ale Armatei României.

Medic primar în Medicină Nucleară, cu a doua specialitate în Radiologie și Imagistică Medicală, doctor în Științe Medicale și fost șef al Secției de Medicină Nucleară din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, generalul de brigadă (r) Marinescu s-a remarcat printr-un parcurs profesional de excepție, în care competența clinică s-a împletit cu rigoarea științifică și spiritul de echipă.

De-a lungul carierei sale, a contribuit la dezvoltarea imagisticii medicale în România, fiind autor și coautor al numeroase lucrări științifice publicate în reviste de specialitate și prezentate la manifestări medicale naționale și internaționale. A fost implicat activ în formarea medicilor rezidenți și în promovarea standardelor de excelență în practica medicală și militară.