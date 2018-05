Meleșcanu, dezacord cu Dragnea: Nu sprijin desecretizarea memorandumului

Foto: Agerpres

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat joi că el, personal, nu sprijină iniţiativa cu privire la desecretizarea memorandumului elaborat de Guvern pe tema mutării Ambasadei României din Israel, dar a precizat că aceasta va fi o hotărâre pe care o vor lua Executivul şi premierul.



Şeful diplomaţiei române a avut joi o întâlnire de aproximativ 30 de minute cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, în biroul acestuia din urmă, de la Palatul Parlamentului.



"Am venit (la biroul preşedintelui Camerei Deputaţilor - n.r.) să vorbim despre programul de guvernare, despre implementarea programului de guvernare. (...) Nu am discutat despre desecretizarea memorandumului cu privire la mutarea ambasadei. (...) A fost o idee (desecretizarea memorandumului - n.r.), eu, personal, nu sprijin iniţiativa, dar, sigur, e o hotărâre pe care o va lua Guvernul, doamna prim-ministru. (...) Nu cred că e vorba de argumente pro şi contra. Din punctul meu de vedere nu se justifică, nu cred că este normal să facem asemenea lucru. Dacă o să fie nevoie, probabil că o să se adopte o decizie în acest sens, dar eu, personal, nu încurajez această idee. (...) Acum domnului Dragnea i-am prezentat stadiul în care ne aflăm şi faptul că ne concentrăm pe chestiunile economice cu toate ministerele, de la Economie până la Agricultură, să vedem care sunt avantajele şi dezavantajele", a spus Meleşcanu.



Întrebat de ce a solicitat preşedintele PSD desecretizarea acestui memorandum, Meleşcanu a precizat: "A fost o idee, a fost o propunere pe care avut-o. Au fost şi alţii, se discuta şi la Guvern. O să vedem în şedinţa de astăzi".



El a adăugat că în cel mult o lună va fi gata evaluarea făcută de Guvern cu privire la posibilitatea mutării Ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.



"Noi am cerut de la toţi, de la toate ministerele, în primul rând să ne prezinte poziţii scrise pe această temă. Am abordat în primul rând problemele de securitate, acum lucrăm în Ministerul de Externe la problemele juridice pe care le implică o asemenea decizie şi în paralel am solicitat de la ministerele economice sau cu activităţi economice o evaluare şi din partea lor, după care ne vom întâlni şi vom face materialul ca atare", a arătat ministrul de Externe.



Ministrul Afacerilor Externe a precizat că la acest proces de evaluare i-a invitat şi pe reprezentanţii Administraţiei Prezidenţiale, dar aceştia nu au venit: "Noi am invitat Administraţia Prezidenţială să participe la aceste întâlniri pe care le facem cu ministerele de linie, dar răspunsul a fost că preferă, după ce se face materialul respectiv, analiza respectivă, atunci o să exprime puncte de vedere. Nu ştiu dacă au refuzat să participe, dar în mod sigur nu au venit".



Teodor Meleşcanu a afirmat că, după ce se va termina evaluarea aceasta, va fi trimisă preşedintelui Klaus Iohannis, Parlamentului şi prim-ministrului, "pentru a putea adopta o decizie comună".



El a menţionat că a avut discuţii despre mutarea ambasadei cu reprezentanţi ai statelor din Uniunea Europeană.



"Am avut discuţii (cu reprezentanţi ai statelor UE - n.r.), o să avem şi consultări cu partenerul strategic - Statele Unite şi de asemenea lucrăm la o sinteză a tuturor reacţiilor care au venit de la ambasadele noastre de peste tot. Vor fi într-adevăr reflectate şi poziţiile altor state. Nu sunt reacţii furibunde. Evident că, în funcţie de interes, fiecare se poziţionează, dar reacţii grave sau foarte negative nu am avut", a precizat ministrul.



Despre întâlnirea pe care a avut-o miercuri cu ambasadorii din Liban, Turcia, Kuweit şi Arabia Saudită, Meleşcanu a susţinut că "a decurs foarte bine".



"Am spus de la bun început că poziţia noastră rămâne o poziţie constantă în favoarea soluţionării conflictului prin crearea a două state independente, care să trăiască în pace şi în securitate una cu cealaltă. M-am referit la faptul că, pentru noi, regimul final al Ierusalimului juridic trebuie să fie convenit prin negocieri între palestinieni şi israelieni şi i-am informat despre analiza pe care o facem din acest punct de vedere. La rândul lor, au dorit să ne transmită mesaje foarte clare, dorinţa de a dezvolta relaţiile cu România, dorinţa ca România să rămână unul dintre partenerii importanţi în procesul de negociere din Orientul Mijlociu. Evident că s-au referit la faptul că, în opinia lor, nu ar trebui să mutăm ambasada", a precizat şeful diplomaţiei de la Bucureşti.