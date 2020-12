Ce mesaj a găsit în parbriz o şoferiţă care a blocat o maşină în parcare. I se poate întâmpla oricui

Găsirea unui loc de parcare se transformă într-o adevărată provocare, în special la orele de vârf.

Mulţi şoferi apelează la locurile de parcare de reşedinţă ale altor conducători auto, în speranţa că aceştia nu se vor întoarce cât timp ei staţionează acolo.

Alţii, blochează accesul altor maşini şi îşi lasă în parbriz numărul de telefon, pentru a fi sunaţi în caz că proprietarul al cărui autoturism este blocat vrea să plece.

Un asemenea scenariu a avut loc şi într-o parcare de reşedinţă dintr-o zonă aglomerată din Tulcea.

Se pare însă, că o şoferiţă îşi făcuse un obicei să-şi parcheze maşina într-un loc interzis, blocând alte autoturisme.

Răbdarea proprietarilor care locuiesc în zonă a ajuns la final şi unul din ei i-a lăsat un mesaj tăios şi jignitor, scris de mână, în parbriz şoferiţei în cauză.

Mesajul sună în felul următor: "Dobitoaco! Nu e prima dată când laşi maşina aici. Dacă ai creier în cap şi nu altceva, caută altă variantă de parcare".

Proprietara maşinii acuză că i-a fost zgâriat autoturismul

După ce fotografia a apărut şi în mass-media locală, o persoană care pare a fi şoferiţa în cauză a comentat incidentul.

"Buna ziua! Eu nu o sa jignesc ca cel care trimite si face astfel de gesturi. Dar sa-l anuntati ca altadata sa sune la numarul lasat afisat in bordul masinii.

Astfel de comportament nu este permisibil oricare ar fi imprejurarea. Locuiesc pe acea strada,nascuta,crescuta! Cobor in nici 2 minute. Tocmai fiindca aceasta “duduie” are BUNT SIMT a lasat numarul de telefon in bord, dar se pare ca acest lucru este pierdut de mult timp printre noi “oamenii”!

Si inca ceva, sa faca bine sa ma contacteze pentru a-mi repara daunele aduse, rautatea care l-a facut sa imi zgarie masina cu o cheie. Multumesc!", a scris Elena pentru tulceanoastra.ro