MESAJE DE CRĂCIUN 2018. Cele mai originale URĂRI de CRĂCIUN

MESAJE DE CRĂCIUN 2018. Iată câteva dintre cele mai inspirate MESAJE DE CRĂCIUN 2017 pentru familie

MESAJE DE CRĂCIUN 2018. Minunatele nopti ale Craciunului, colindelor si datinilor stramosesti sa va gaseasca la ceas de bucurie alaturi de oaspetii cei dragi. Va doresc tot binele, gandurile bune si curate sa va insoteasca pretutindeni, fericirea si succesul sa va fie mereu alaturi

MESAJE DE CRĂCIUN 2018. Bogatie cata vreti, Sanatate pentru toti, Iar la anul care vine Sa va fie si mai bine. Sa va fie casa, casa Cu bucate noi pe masa Mos Craciun cu sacul plin, Drumu'n viata cat mai lin.

MESAJE DE CRĂCIUN 2018. Datorita lipsei de inspiratie cauzata de absenta zapezii de afara va urez un simplu Craciun Fericit, si mega sanatate

MESAJE DE CRĂCIUN 2018. Un Craciun ca in povesti cu multa caldura in suflet, voie buna si un brad plin de cadouri va doresc din toata inima!

Sa ne-adune bun cu bun, / Sfanta seara de Craciun. /Ca-i mai Sfanta decat toate, /La multi ani cu sanatate!

MESAJE DE CRĂCIUN 2018 pentru părinți:

MESAJE DE CRĂCIUN 2018. „M-ați ținut de mână și m-ați învățat cum să împodobesc primul meu pom de Crăciun. Astăzi decorez bradul și mi-aș fi dorit sa fiți lângă mine. Va urez din suflet Crăciun Fericit!”

„Fie ca fulgii de zăpadă să cadă ușor peste inima voastră și să vă aline dorul de mine. Un Crăciun plin de bucurii! ”

MESAJE DE CRĂCIUN 2018. „Când eram mică, îmi doream cele mai frumoase daruri de la Moș Crăciun. Acum știu ca cele mai importante cadouri nu stau împachetate frumos sub brad, ci sunteți voi. Sărbători fericite! Vă îmbrațișez cu drag. ”

MESAJE DE CRĂCIUN 2018. „ Vă doresc ca sărbătorile sa fie presărate cu bucurii, împlinire sufletească, liniște și sănătate. Vă mulțumesc că existați și că îmi sunteți alături, mamă și tată! ”

MESAJE DE CRĂCIUN 2018. „Dragii mei părinți, voi mi-ați luminat viața și mi-ați arătat drumul cel bun! Vă mulțumesc din suflet pentru sfaturi și pentru dragostea pe care mi-ați oferit-o! Sărbători magice! ”

MESAJE DE CRĂCIUN 2018 pentru cei dragi şi apropiaţi

MESAJE DE CRĂCIUN 2018. Poti sa imi trimiti o poza de-a ta ca sa ii spun lui Mos Craciun exact ce imi doresc? Craciun fericit!

Cel mai mare dar pe care ni-l poate aduce Craciunul sunt o familie fericita si prieteni dragi aproape. Craciun fericit!

MESAJE DE CRĂCIUN 2018. Iti doresc sa ai un Craciun de vis alaturi de cei dragi! Transmite gandurile bune si tuturor oamenilor dragi care te fac fericita!

Una dintre bucuriile Craciunului este sa te gandesti la persoanele speciale din viata si tu esti una dintre acele persoane minunate! Sa ai un Craciun fericit!

MESAJE DE CRĂCIUN 2018. Craciunul este acea perioada minunata in care te gandesti la toti cei dragi si... la ce marime poarta la pulover! Sa ai un Craciun magic!

Fie ca viata ta sa fie colorata si vesela asemenea unui... brad de Craciun! Sarbatori fericite! La mulţi ani!

MESAJE DE CRĂCIUN 2018 HAIOASE

MESAJE DE CRĂCIUN 2018. In ziua de Craciun cand te indopi cu porc si sarmale si n-ai timp nici sa suspini..eu am sa-ti aduc aminte ca nu e bine sa consumi excesiv sare, zahar si grasimi.

MESAJE DE CRĂCIUN 2018. Sarbatori fericite si un brad cat mnai frumos. Sa vina Mos Craciun cu un Ferrari si sa plece pe jos.

E Craciun! Este divin! Ne uitam pe geam afara, prin zapada Mosul zboara ? Ni se trage de la vin.

Urarile mele de Craciun sunt incarcate de bucurie, zapada si un An Nou fericit si din cand in cand sa faci apel la ratiune sau macar sa-i dai un bip.

MESAJE DE CRĂCIUN 2018 ÎN VERSURI

1. Mos Craciun e suparat,

Ca-i de criza afectat!

Sania-i la-nregistrat,

Taxa auto s-a triplat!

Renii banca i i-a luat,

C-are rate mari de dat!

Dar s-a dus la magazin

Sa ne ia cadouri, plin,

Dar cand a fost de platit,

Cardul nu era valid!

Intre timp s-a-mprumutat

Si cadouri tot a luat!

Asa ca tu poti s-astepti,

O sa vina ca-n povesti!

Si ti-a pregatit un dar

De care nici nu ai habar!

2. Sarbatorile au sosit,

Bradul l-am impodobit,

Si in graba cea mai mare

SMS-uri… baga tare!

Rude, prieteni si amici,

Pe toti ii SMS-uiti,

Uitand cum era odata,

Cand umblam din poarta-n poarta.

Puneti mana si sunati!

Pe net nu mai cautati,

SMS-uri vechi, banale,

Si mereu impersonale…

Eu va pup si va iubesc,

Toate bune va doresc,

Promit sa va sun mereu,

Am minute, nu e greu!

3. Sa va fie casa, casa,

Cu bucate noi pe masa

Mos Craciun cu sacul plin,

Drumu’n viata cat mai lin,

Bogatie cata vreti,

Sanatate pentru toti,

Iar la anul care vine

Sa va fie si mai bine.

4. L-am visat pe Mos azi noapte,

Tot venea c-un sac in spate,

Sa v-aduca sanatate

si cadouri multe, toate,

Deci asteapta-l, ca el vine,

Chiar acum este la mine!

5. Sarbatorile cand vin,

Sa va fie cosul plin,

Sa aveti pe saturate,

Casa plina, sanatate,

Punga sa geama de bani,

Mult noroc si La Multi Ani!

6. Mos Craciun vine tiptil,

Niciodata nu-l simtim.

Dar de fiecare data

Lasa-n fiecare poarta,

Fericire si iubire,

Sanatate pe vecie.

Craciun fericit

Si un An Nou mai bun!

7. Sa va fie casa, casa

Cu bucate noi pe masa

Mos Craciun cu sacul plin,

Drumu’n viata cat mai lin,

Bogatie cata vreti,

Sanatate pentru toti,

Iar la anul care vine

Sa va fie si mai bine.

8. Iata, vine Mos Craciun,

Insa, fara sanioara,

Un ren e bolnav

Si nu-i zapada afara,

Dar in sacul lui,

Are incarcate,

Sincere urari,

Multa sanatate,

Doar belsug in casa

Si-o viata frumoasa!

Craciun Fericit!

9. Mos Craciun cu paru cret,

S-a ascuns intr-un cotet

Ca i s-a urcat la cap

Criza cea de neuitat.

Astfel ca-ti urez sa ai

Bucurie si malai,

Sanatate, La Multi fani,

Un butoi de vin cum n-ai

Si tovarasi sa petreci,

Pana nu te mai ridici!

Craciun Fericit!

(Si ai grija la parale, ca e criza)

10. Mos Craciun cica-i om bun,

Eu il cred, dar nu stiu cum.

Insa ce-ti doresc acum eu tie,

Nu-i de Mos… e Bucurie!

Sanatate, La Multi Ani!

Si de vrei, si-un car cu bani!

Eu nu-ti pot decat ura,

Restu’ este treaba ta!

Craciun Fericit!

La Multi Ani 2016!

11. Buna ziua, eu sunt Mosu’,

Cel cu nasu-n pic cam rosu,

Si-am venit prin telefon,

Nu pe usa sau pe horn,

Cu urari de fericire,

Sanatate si iubire!

Craciun Fericit!

12. MOŞ CRĂCIUN bate la uşa,

Scoate mâna din mănuşă

Şi va dă din palmă lui,

Darurile cerului,

Lângă brad şi lângă foc

Să vă umple de noroc!

13. Sărbătorile când vin,

Să vă fie coşul plin,

Să aveţi pe săturate,

Casă plină, sănătate,

Punga să geamă de bani,

Mult noroc şi la mulţi ani!

14. Bradul e împodobit,

Moşul încă n-a sosit,

Începeţi să colindaţi,

Şi pe el să-l aşteptaţi.

Va veni la fiecare,

Cu cadouri şi-o urare:

Un Crăciun plin de iubire,

Sănătate, fericire,

Mult noroc şi împliniri

Şi ani plini de bucurii!

MESAJE DE CRĂCIUN pentru cunoscuţi

Iti urez, tie si familiei tale, multa sanatate, fericire si MULT NOROC in viitor! LA MULTI ANI! Sper ca aceasta sarbatoare sa va aduca numai fericire in casa si familie!

Aceasta e o noapte speciala, in care poti intalni o persoana speciala! Este vorba despre copilul care ai fost. Uita pentru o noapte grijile si retraieste miracolul noptii de Craciun!

In noaptea sfanta de Craciun lasa deoparte grijile si supararile. Deschide-ti inima si primeste un strop din binecuvantarea care se revarsa peste lume in aceasta noapte!

Craciun cat mai luminos, vis de iarna calduros, liniste langa cei dragi, veste buna dinspre magi!

Fie ca sarbatorile de iarna sa va aduca bucuria Craciunului prin speranta, spiritul Craciunului prin pace, emotia Craciunului prin dragoste.

Fie ca aroma de brad, portocala, colindele, cozonacul cald si mirosul de iarna sa va umple inimile de bucurie si sufletele de liniste. Craciun Fericit!

MESAJE DE CRĂCIUN CLASICE

1. Lumina Nasterii Lui Iisus se intinde de la o casa la alta, de la o inima la alta, iar caldura si bucuria Craciunului ne aduce pe toti mai aproape! Craciun Fericit si un An Nou plin de satisfactii!

2. Pe la colturi unii spun, ca exista Mos Craciun. Ca i-ati scris si c-o sa vina, sa v-aduca-n pumni lumina! Langa brad si langa foc, sa v-aduca mult noroc!

3. Tata Iubitor, ajuta-ne ca de Craciun sa ne reamintim de Nasterea Lui Iisus, si sa spunem si altora, cu ajutorul colindelor; sa vorbim despre bucuria pastorilor, despre inchinarea celor 3 intelepti; sa inchidem usa sentimentelor de ura si sa o deschidem pe cea a iubirii.

Craciun Fericit!

4. Cu colinde de Craciun, va doresc un an mai bun si cu dragostea crestina, sa primiti in dar lumina, zurgalai de flori de gheata, mult noroc s-aveti in viata. La Multi Ani cu Sanatate!

5. Credinta face orice posibil, speranta ne da putere sa continuam, dragostea face ca orice sa fie frumos. De Craciun, va urez sa le aveti pe toate! Craciun Fericit si Sarbatori Fericite!