Mesajul Patriarhului Daniel pentru Papa Leon, aflat în suferinţă: "Dorim Sanctității Voastre mult ajutor de la Dumnezeu"

1 minut de citit Publicat la 16:16 12 Oct 2026 Modificat la 16:16 12 Oct 2026

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel. Foto: Agerpres

Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române i-a transmis, luni, un mesaj de însănătoşire Papei Leon, după anunţul că Suveranul Pontif va fi operat. Medicii i-au descoperit un nodul pulmonar. "Dorim Sanctității Voastre mult ajutor de la Dumnezeu pentru a depăși problemele de sănătate cu care vă confruntați", a scris Patriarhul Daniel în mesajul său.

Papa Leon a anunțat că urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar. Suveranul Pontif a făcut anunțul duminică, în timpul binecuvântării săptămânale de la prânz, din Piața Sfântul Petru din Vatican.

Patriarhul Daniel a transmis că se roagă pentru sănătatea Papei Leon.

"Sanctitatea Voastră,

În aceste momente de încercare, ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, să vindece suferința Sanctității Voastre și să vă dăruiască sănătate, astfel încât să puteți continua activitatea pastorală și misionară.

Totodată, dorim Sanctității Voastre mult ajutor de la Dumnezeu pentru a depăși problemele de sănătate cu care vă confruntați.

Cu salutări cordiale în Hristos", a transmis Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române.

Anunţul Papei la slujba de duminică

În timpul rugăciunii Angelus, Papa Leon a declarat: "Recent, în urma unor investigații medicale, medicii au descoperit un nodul pulmonar bine delimitat, depistat într-un stadiu foarte incipient și clar localizat.

Medicii consideră oportun să intervină, astfel că, urmând sfatul lor, am decis să mă supun unei operații pentru îndepărtarea acestuia.

Intervenția a fost deja programată pentru zilele următoare. Vă mulțumesc și mă încredințez rugăciunilor voastre".