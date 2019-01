Mesajul unui ministru francez pentru țara noastră: Încurajăm România să aibă un dialog foarte aprofundat cu CE

Ministrul francez pentru Afaceri Europene, Nathalie Loiseau, a declarat joi că a discutat cu premierul Viorica Dăncilă despre "îngrijorările unor instituţii", între care Comisia Europeană, Comisia de la Veneţia, în privinţa evoluţiilor judiciare din România.



"Am evocat îngrijorările unor instituţii - (...) Comisia Europeană, Comisia de la Veneţia - în privinţa evoluţiilor judiciare în România şi am avut în această privinţă o conversaţie lungă, cu încredere deplină şi foarte detaliată. Când suntem prieteni şi aliaţi trebuie să putem să ne spunem anumite lucruri sincer şi încurajăm România să aibă un dialog foarte aprofundat cu Comisia Europeană. Intră în atribuţiile Comisiei să fie un gardian al tratatelor şi valorilor europene", a afirmat Loiseau, într-o întâlnire cu presa, în contextul vizitei sale în România.



Ea a subliniat că "statul de drept este un element fundamental pentru toate statele membre ale UE şi este unul dintre criteriile care sunt luate în considerare la aderarea în Uniune".



"Autorităţile româneşti ştiu acest lucru, îşi susţin cu tărie ataşamentul la statul de drept, la valorile europene. Este misiunea Comisiei Europene, care e gardianul tratatelor şi valorilor europene, să evalueze situaţia dintr-un stat ca România. Comisia Europeană a emis anumite întrebări, anumite îngrijorări şi anumite concluzii şi cred că, prin urmare, este necesar să existe un dialog foarte aprofundat între România şi Comisia Europeană", a punctat ministrul francez pentru Afaceri Europene.



Nathalie Loiseau a arătat că premierul Viorica Dăncilă are ea însăşi o experienţă europeană şi şi-a exprimat convingerea că România este pregătită pentru a asigura preşedinţia Consiliului UE.