Miel cu cinci picioare într-o fermă din Suceava. Superstițiile localnicilor

Mielul cu cinci picioare a venit pe lume, în urmă cu o săptămână, în gospodăria localnicului Codru Duceac, din satul Ţibeni, comuna Satu Mare a judeţului Suceava. Unii dintre localnici cred că acesta este un semn rău, alţii, dimpotrivă, spun că este un semn bun transmis din Ceruri după o perioadă grea.

Pe de altă parte, sunt şi oameni care cred că oaia care a fătat mielul cu cinci picioare ar fi fost afectată de virusul Sars-CoV-2. Proprietarul mielului a declarat pentru presa locală că şi el s-a speriat iniţial când a fătat oaia. ”Credeam că mai vine un miel, apoi am observat că ceva nu era în regulă. Atunci am realizat că mielul are cinci picioare”, a spus aceasta.

Bărbatul nu-şi poate explica de ce s-a întâmplat acest lucru şi nici nu ştie ce va face cu animalul dacă acesta va supravieţui.

Mielul se pare că a suferit o malformaţie genetică. ”Am avut viţei cu două capete, miei cu şase picioare”, spune medicul veterinar Petrea Dulgheru pentru Adevărul.

