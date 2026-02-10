Mihai Călin, la protestul actorilor: "E o birocratizare excesivă, aberantă. Nu poţi scrie în fiecare zi, oră cu oră, ce faci"

Mihai Călin, la protestul actorilor. Sursa foto: captură TV

Actorul Mihai Călin a participat, marţi, la protestul artiştilor de la Teatrul Naţional Bucureşti faţă de noile măsuri impuse de Guvernul Bolojan, care vrea să normeze munca acestora. "UNITER este împotriva acestor măsuri de pontaj individual şi a acestor fişe de oră cu oră. El revine (n.r. - premierul Ilie Bolojan) şi spune că e program pilot, care va fi testat 30 de zile. Îi spunem noi că nu funcţionează aşa ceva", a afirmat Mihai Călin la Antena 3 CNN.

Pe numărul de ore de normă, aceste norme, în afară de stupiditatea fişelor pe oră cu oră, şi din activitatea invizibilă, adică de acasă, din parc, aceste ore nu se pot îndeplini. Este imposibil.

Vorbim de nişte aiureli. Ştiţi vorba aceea: un nebun aruncă piatra şi 10 se aruncă în lac s-o scoată. Nu are legătură cu realitatea. Există responsabilitatea managerilor pentru a face proiecte.

În loc să vorbim despre bugete, care se taie de la an la an. Am ajuns la Ministerul Culturii la 0,07 din PIB. Cultura nu mai are nicio legătură. Nu mai vorbesc despre muzee. Şi ne mirăm de analfabetismul funcţional...", a declarat Mihai Călin la Antena 3 CNN.

Ministerul Culturii le-a cerut să explice ce lucrează 8 ore pe zi

Ministerul Culturii a publicat recent „Instrucţiuni privind organizarea unitară şi evidenţa timpului de muncă pentru funcţiile de execuţie din instituţiile publice de spectacole şi concerte”, în baza unei recomandări formulate de Curtea de Conturi a României.

UNITER pune sub semnul întrebării proiectul elaborat de Ministerul Culturii care impune normarea timpului de muncă în cazul artiştilor şi personalului din teatrele naţionale şi consideră că acest demers reprezintă un "proces de birocratizare, destabilizare şi devalorizare a rolului artei şi artiştilor în societate, o formă de anulare a vitalităţii creaţiei artistice".