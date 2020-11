Mihai Gâdea, despre dispariţia actriţei Draga Olteanu Matei: ''Viaţa sa trebuie să fie cunoscută. Domnia sa este un reper uman, profesional, un om de la care multe generaţii ar avea ce să înveţe!''

A ieşit din scenă încă o actriţă a generaţiei de aur. Draga Olteanu Matei a murit, azi-noapte, la 87 de ani, la spitalul "Sfântul Spiridon" din Iaşi.

În ultimii ani actriţa, care se lupta cu mai multe boli, se retrăsese la Piatra Neamţ, acolo unde va fi şi înmormântată, duminică.

Profund îndurerat de dispariția actriţei care a făcut generaţii de spectatori să râdă, Mihai Gâdea a vorbit la ''Sinteza Zilei'' despre cât de dragă îi era doamna Draga Olteanu Matei. Îndrăgita actriță a murit, azi-noapte, la 87 de ani, la spitalul "Sfântul Spiridon" din Iaşi.

Mihai Gâdea: ''O voi iubi mereu pe doamna Draga!''

''Am stare emoţională mai grea în această seară. Am scris astăzi pe Facebook, că am să o iubesc mereu, mereu, mereu pe doamna Draga. Câte zile îmi va da Dumnezeu. Şi am să încerc în aceşti ani pe care îi am de aici înainte, să pot scoate câteva minunăţii pe care le-a lăsat. Unele dintre ele trebuie să fie văzute şi viaţa sa trebuie să fie cunoscută, pentru că, pentru toţi cei care vor înţelege cum a trăit, domnia sa este un reper. Un reper uman, un reper profesional, un om de la care multe generaţii de aici încolo ar avea ce să înveţe. Rămas-bun, doamna draga'', a spus Mihai.

Mihai Gâdea a difuzat imagini din 2013 cu interviul de la Piatra Neamţ, din casa de la Piatra Neamţ unde locuia Draga Olteanu Matei

''Eu nu am trăit pentru carieră. Mie aşa mi-a venit. Eu nu am niciun merit. Am primit de la Dumnezeu un har şi l-am folosit, m-am manifestat, şi nu am trăit pentru carieră niciodată, nici pentru premii, nici nu îmi plac întrecerile, pentru că nu sunt întotdeaua corecte. Eu zic că şi viaţa personală a fost o viaţă frumoasă şi sper să fie până la sfârşitul zilelor mele'', spunea atunci Draga Olteanu Matei.

