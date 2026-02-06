Mihai Gâdea, după acuzațiile la adresa lui George Simion: Cum poți să spui că ești suveranist dacă lupți împotriva intereselor țării?

CEO-ul Antena 3 CNN Mihai Gâdea a vorbit, vineri, despre acuzațiile extrem de grave pe care Dragoș Sprînceană, românul apropiat de Donald Trump, le-a făcut împotriva lui George Simion. „Simion e în stare să își vândă interesele țării la primul colț”, a spus jurnalistul, după informațiile că liderul AUR ar fi făcut lobby în SUA pentru ca românii să fie scoși din Visa Waiver.

Mihai Gâdea: George Simion e în stare să își vândă interesele țării la primul colț, iar ceea ce aflăm din această relatare e extrem de grav. A face lobby împotriva țării tale ca să obții capital politic... Să nu uităm că aceste lucruri se întâmplau înainte de campania electorală pentru prezindețiale, unde Simion era sigur că va câștiga și voia să dea vina pe partidele din Coaliție că din cauza lor nu sunt acceptați românii pentru viză.

Imaginile cu președintele Comisiei Electorale Americane, venit în România pentru a se asigura că sistemul nostru electoral este în regulă, sunt extrem de relevante. A venit în România, s-a întâlnit cu mai mulți lideri politici, fiecare l-au primit la sediile partidelor. A fost șocant că George Simion l-a invitat pe aceasta la un restaurant unde se afla, Simion mirosea grav a băutură iar starea sa era una de ebrietate. Nu ne miră, Simion a mai fost văzut în public în situații de felul acesta.

Despre domnul Sprînceană putem să fim sau nu de acord cu opiniile sale politice, însă domnia sa este extrem de bine conectat cu oamenii de la vârful SUA. Faptul că Dragoș Sprînceană povestește asta mi se pare foarte relevant. Oare există și alți martori pentru ceea ce spune? Da, pentru că inclusiv președintele Comisiei Electorale Americane poate să depună mărturie în acest sens. Nu doar că era beat, ci faptul că a spus aceste lucruri.

Noi l-am mai văzut pe Simion cum a făcut între cele două tururi, cum ne-a mai făcut de rușine în strănătate. Domnul Simion are niște probleme foarte grave, se comportă ca un șef de galerie care poate să și bea, care poate să și lupte împotriva intereselor țării lui, pentru că el credea că astfel ajunge președinte. A dat milioane de dolari pentru lobby și a făcut toate demersurile ca România să nu poată fi primită în programul Visa Waiver.

Pentru oricine are o înțelegere minimală, când nu lupți pentru interesele țării tale poți să fii un impostor. Când lupți împotriva intereselor țării tale și ale confraților tăi... este un cuvânt pe care toți îl avem în minte - trădare. George Simion nu este la prima trădare și vor mai ieși lucruri despre acest individ.

Starea lui de ebrietate frizică e dublată de una de ebrietate sufletească. Cum poți să spui că ești suveranist în momentul în care lupți împotriva intereselor țării, când mănânci dintr-un tort în forma Groenlandei, când ești împotriva intereselor unei țări vecine, cum e Ucraina, și ai poziții pro-ruse, cum poși să spui că ești suveranist când iei banii românilor și îi dat în America pentru a-ți face întâlniri cu Trump, JD Vance și Marco Rubio și nimeni nu te primește?

