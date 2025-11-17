Mihai Gâdea, după ce locatarii imobilului din Rahova au fost abandonaţi de autorităţi: "Domnilor şmecheri, vreți să vă ceară milă?"

Mihai Gâdea a tras un semnal de alarmă în privinţa situației în care au ajuns locatarii imobilului care a explodat în Rahova. Aceştia au dezvăluit, luni seara, la Sinteza Zilei, că au fost abandonaţi de autorităţi. Oamenii încearcă şi acum, la o lună de la tragedie, să deconteze sumele pentru chirii, după ce au fost nevoit să se mute, temporar, în alte locuinţe.

"Domnilor guvernanţi, domnilor şmecheri plini de funcţii şi de impresii, ce vreți să facă oamenii ăștia ca să-i băgaţi în seamă? Să se aplece în genunchi, să vă ceară milă?"

"Ce vedeţi în această seară este sfâşietor, dar este şi revoltător până la ceruri. Domnilor guvernanţi, domnilor şmecheri plini de funcţii şi de impresii, ce vreți să facă oamenii ăștia ca să-i băgaţi în seamă? Să se aplece în genunchi, să vă ceară milă? Ce ţi se poate întâmpla mai rău în această viaţă decât să-ţi sară casa în aer, să-ţi moară prieteni... ? De o lună de zile, nimeni nu-i bagă în seamă.

Nu se trece prin Guvern Hotărârea de Guvern. În seara asta auzim că s-a făcut un proiect de lege, se va depune la Senat şi o să vorbim despre el peste 5 ani. Ce vreți să facă oamenii ăștia să-i băgaţi în seamă?

Eu n-am să votez pe niciunul dintre cei care sunt în momentul de faţă candidaţi la Primăria Capitalei care nu se duce să vorbească nu oamenii aceştia. Sunt niște oameni, care trec printr-o dramă şi n-aveți nici măcar demnitatea, curajul, să treceți să vă uitaţi în ochii lor?

L-am avut pe domnul Băluţă în emisiune şi l-am întrebat despre dvs. A spus: Promit că vor fi proprietari şi așa mai departe. Domnul Băluţă, mergeți şi vorbiţi cu ei! Domnul Ciucă, domnul Drulă, toţi cei care vreți să fiţi primar, mergeți şi vorbiţi cu ei!", a afirmat Mihai Gâdea.

Oamenii afectaţi de explozia blocului din Rahova au menţionat şi că banii strânşi din donaţii de ONG-uri şi parohii încă nu au ajuns la ei. Mihai Gâdea a punctat că o astfel de faptă are caracter penal.

"Iar cei care se află în momentul de faţă foarte importanţi, care rezolvă problemele universale, cu deficitul... Până la deficit, rezolvaţi problemele acestor oameni. Pentru că nu sunteți oameni dacă nu aveți o minimă chestiune de umanitate, să te uiţi în ochii lor, să-i iei în braţe...

Copiii aceia vând prăjituri pentru Alexandra şi niciunul dintre voi nu se gândește la oamenii aceştia? Este pur şi simplu revoltător. Este inacceptabil, n-am cuvinte şi mă abţin foarte mult în sara asta.

Oricine din spațiul public are o datorie să facă ceva pentru aceşti oameni, să vorbim, să strângem, să facem ce ştim. Au fost strânşi bani care n-au ajuns la ei? Asta este realmente penal. Nu există așa ceva pe Pământ", a concluzionat Mihai Gâdea.