Minerii vin să protesteze București. Cer venit de completare pe 48 de luni pentru disponibilizați și acordarea tichetelor de masă

1 minut de citit Publicat la 16:34 13 Feb 2026 Modificat la 16:47 13 Feb 2026

Protest al sindicaliștilor din Federația Națională Mine Energie în fața Guvernului, octombrie 2024. Foto: Hepta

Sindicaliștii din Cartel Alfa, Federația Națională Mine Energie, protestează la București, pe 19 februarie, în fața Ministerului Energiei.

Într-o adresă către Primăria Capitalei, sindicaliștii precizează că la acțiune vor participa aproximativ 500 de persoane.

Documentul precizează și revendicările protestului.

Concret, sindicaliștii acuză încălcarea contractelor individuale de munca ale salariaților din Societatea Complexul Energetic Oltenia SA prin neacordarea voucherelor de vacanță și a tichetelor de masă la care au dreptul salariații ce lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare.

Minerii disponibilizați cer venit de completare timp de 48 de luni

Ei mai cer:

Modificarea Ordonanței de urgență nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective ca urmare a aplicării programului de decarbonare şi de închidere a minelor în perioada 2019-2032, respectiv stabilirea perioadei de acordare a venitului de completare de până la 48 de luni pentru personalul afectat de închiderea capacităților energetice pe bază de cărbune. Venitul de completare reprezintă o sumă lunară acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, care acoperă diferența dintre salariul net anterior (limitat la media pe economie) și indemnizația de șomaj.

pentru personalul afectat de închiderea capacităților energetice pe bază de cărbune. Venitul de completare reprezintă o sumă lunară acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, care acoperă diferența dintre salariul net anterior (limitat la media pe economie) și indemnizația de șomaj. Formalizarea de urgență a situației minelor Lupeni si Lonea , care nu pot fi închise din punct de vedere tehnic la termenele stabilite în studiul G.I.G realizat la solicitarea Comisiei Europene.

si , care nu pot fi închise din punct de vedere tehnic la termenele stabilite în studiul G.I.G realizat la solicitarea Comisiei Europene. Eliminarea dezechilibrului grav între energia în bandă și energia sporadică, cu efect în creșterea explozivă a prețurilor la energie electrică.

Potrivit sindicaliștilor, Guvernul trebuie sa decidă scoaterea din exploatare a capacităților instalate de energie electrică pe bază de lignit și huilă doar atunci când vor fi realizate grupurile pe gaz de la Turceni, Ișalnița și Paroșeni și a grupurilor nucleare 3 și 4 de la Cernavodă.

Liderii sindicali mai avertizează că SSH Hidroserv este în concurenta cu firme private care nu au aceleași restricții ca aceasta, fapt ce poate duce la situația de concurență incorectă, în care firmele private sunt total avantajate, ce ar conduce la eventualul faliment al societății.

Pe plan local, în Gorj, sindicaliștii de la Complexul Energetic Oltenia au ieșit în stradă, vineri, pentru a doua zi la rând.

Unii dintre ei purtau pancarte pe care scria "Greva foamei".

"Suntem aici pentru drepturile noastre, pe care le-am pierdut.

Nu am venit să cerșim. Am venit să cerem niște drepturi care considerăm că ni se cuvin pentru grupa (de muncă) pe care o avem și condițile care sunt.

Vom sta până când ne dă cineva un mesaj că vom primi aceste tichete", a declarat unul dintre liderii protestului pentru Antena 3 CNN.