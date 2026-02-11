Ministrul Culturii dă înapoi în scandalul cu actorii. Retrage ordinul care a dus la proteste

Ministrul Culturi, Andras Demeter (d) la protestul actorilor de la Teatrul Național. Foto: Inquam Photos/Alexandru Nechez

Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a anunţat, miercuri, emiterea unei circulare care vizează retragerea instrucţiunilor privind organizarea unitară şi evidenţa timpului de muncă pentru personalul de execuţie din instituţiile publice de spectacole şi concerte.

„Prin emiterea circularei cu numărul 965/11.02.2026 care vizează retragerea Instrucţiunilor privind organizarea unitară şi evidenţa timpului de muncă pentru personalul de execuţie din instituţiile publice de spectacole şi concerte, am dispus încetarea aplicabilităţii măsurilor propuse, precum şi suspendarea oricărui demers administrativ iniţiat în baza acestora”, a informat Demeter Andras, într-o postare pe Facebook.

Proiectul va fi supus unei revizuiri, iar grupul de lucru va fi extins.

„Decizia survine în urma consultărilor directe cu reprezentanţi ai sectorului şi a reacţiilor primite la nivel naţional; reacţii care au evidenţiat lipsa consensului asupra formei actuale a proiectului.

Această hotărâre reflectă dorinţa de a reconfigura procesul într-o manieră incluzivă şi flexibilă. În acest sens, proiectul va fi supus unei revizuiri, grupul de lucru va fi extins, iar colaborarea cu profesioniştii din sector rămâne esenţială pentru identificarea unei soluţii optime. Scopul final este să răspundem atât cerinţelor administrative, cât şi realităţilor cotidiene şi specificului muncii artistice”, a precizat ministrul.

Istvan: „Îmi asum responsabilitatea pentru modul în care anumite mesaje au fost comunicate şi regret”

El a menţionat că îşi asumă responsabilitatea pentru „modul în care anumite mesaje au fost comunicate”. Demeter Andras şi-a exprimat disponibilitatea „constantă" de a susţine identificarea soluţiilor „adecvate" prin dialog.

„În spaţiul public au existat tensiuni apărute pe fondul unor discuţii privind sectorul cultural. Îmi asum responsabilitatea pentru modul în care anumite mesaje au fost comunicate şi regret dacă acestea sunt percepute ca o formă de distanţare faţă de comunitatea profesională. Vă asigur de buna mea credinţă şi de disponibilitatea constantă de a susţine, prin dialog deschis, identificarea soluţiilor adecvate pentru orice situaţie semnalată.

Ceea ce poate părea, la prima vedere, un dezacord de poziţii exprimă, în esenţă, o preocupare colectivă şi autentică pentru direcţia acestui domeniu. Reacţiile generate nu izvorăsc din lipsă de consideraţie, ci din implicarea reală a celor care îşi doresc ca instituţiile culturale să funcţioneze cu sens şi responsabilitate.

Cred cu toată convingerea că este răspunderea noastră comună să readucem conversaţia într-un registru al echilibrului şi al colaborării oneste. În contextul actual, cultura are nevoie de luciditate şi de disponibilitatea noastră de a construi împreună, dincolo de tensiunile de moment”, a transmis ministrul Culturii.