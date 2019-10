Ministrul demis al Muncii cere demisia publică a lui Klaus Iohannis și a lui Ludovic Orban

Ministrul demis al Muncii, social-democratul Marius Budăi, a cerut, vineri, "demisia din viaţa publică" a preşedintelui Klaus Iohannis şi a liderilor liberali, inclusiv a lui Ludovic Orban, pentru că "şi-au bătut joc de români, mai ales de pensionari", panicându-i că nu le vor fi plătite pensiile.



El a declarat, într-o conferinţă de presă susţinută la Botoşani, că atât Iohannis, cât şi "vectorii de opinie din PNL" au minţit atunci când au declarat public că nu sunt bani la buget pentru plata pensiilor, iar acum au ajuns să spună că vor mări pensiile.



"Pentru că recent a început campania electorală, am văzut cum de la domnul preşedinte Iohannis până la vectorii de opinie din PNL au început să dea înapoi şi nu că spun că nu sunt bani sau că sunt bani, dar spun că vor da şi nu vor tăia. Am o întrebare foarte clară: când au minţit? Atunci când au spus că le lăsăm o gaură în buget şi că nu sunt bani, au spus zi de zi practic, din 2017, că nu sunt bani sau acum când spun că vor da? Dacă şi-au bătut joc de români, mai ales de pensionari, de părinţii şi bunicii noştri, în toată această perioadă panicându-i că nu le vom plăti pensiile, eu, începând cu domnul preşedinte Iohannis, împreună cu ceilalţi vectori de opinie din PNL şi cu premierul desemnat Orban, le cer demisia din viaţa publică, cu toată seriozitatea, pentru că nu aşa trebuie să îţi faci campanie electorală, urcându-te pe necazul oamenilor şi mai ales pe cadavre", a afirmat Budăi.



Acesta a prezentat o situaţie privind evoluţia valorii pensiilor şi a puterii de cumpărare în rândul pensionarilor în ultimii trei ani. El a arătat că punctul de pensie s-a majorat cu 45%, de la 871,7 lei în 2016 la 1.265 lei în 2019, iar pensia medie netă a crescut de la 931 de lei în 2016 la 1.368 lei în acest an.



Totodată, Budăi susţine că puterea de cumpărare a crescut, pentru pensionari, cu 35%, iar numărul persoanelor aflate în deprivare severă a scăzut de la 4,5 milioane la 2,5 milioane.