Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mânzatu, mesaj pentru președintele Iohannis: Suntem aproape de media europeană la absorbția de fonduri europene. Deci nu suntem de certat

Noul ministru al Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu, a răspuns criticilor formulate de-a lungul timpului de președintele Klaus Iohannis pe tema slabei absorbții a banilor comunitari.

În cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii din România desfășurată la Bruxelles, Mînzatu a precizat că a început să analizeze gradul de absorbție al celor mai importante programe operaționale derulate de minister.

"Noi suntem cu absorbţia - absorbţia însemnând sumele deja rambursate de Comisia Europeană Românei - aproape de media europeană. Deci, nu suntem de certat, ca să zic aşa. 29% absorbţie este o cifră bună, care poate fi îmbunătăţită. Îmi doresc să fie îmbunătăţită. Am făcut o evaluare, de exemplu, pe zona de infrastructură mare, unde avem de absorbit o ţintă de aproximativ 400 de milioane de euro anul acesta. Noi avem o ţintă clară, noi, ca ţară. Avem de cheltuit toţi banii europeni alocaţi în această perioadă de finanţare până în ultimul an în care putem să facem asta, adică 2023. Deci, noi vrem să cheltuim 100% din fondurile alocate României până în ultimul an în care se poate face asta, anul acela fiind 2023, că aşa este regula. Banii pentru 2014-2020 pot fi cheltuiţi până în 2023 şi avem şi nişte ţinte intermediare. Ţinta pentru 2020 este undeva la 70%", a declarat Mînzatu.

Ministrul a subliniat că săptămâna viitoare va avea o întâlnire cu ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, pentru o analiză a absorbției fondurilor europene în acest domeniu. Aici ar mai fi de cheltuit peste 3,5 miliarde de euro din totalul de 5.

"Pe POIM, am reuşit să recuperăm de la Comisia Europeană cam 1,25 miliarde de euro pe zona de transport rutier mare dintr-o alocare totală de circa 5 miliarde de euro. Deci, asta este suma pe care noi deja am adus-o acasă. Mă văd miercuri cu ministrul Cuc exact pe tema aceasta şi cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice. Discutăm exact aceste aspecte: sumele pe care estimăm că le vor cere la rambursare CNAIR, Ministerul Transporturilor pentru proiectele de autostradă pe care le avem în implementare, vom discuta ce proiecte au în licitaţie, ce documente au în pregătire pentru perioada după 2021 pentru că aceste proiecte mari se pregătesc în ani de zile şi ne interesează să pregătim cât mai timpuriu proiectele acestea mari, pentru că durează. Deci, avem sume importante rambursate pe zona de autostrăzi, din 5 miliarde de euro, dar mai este", a subliniat Mînzatu.

România a reușit să atragă de la Comisia Europeană aproape 8,85 miliarde de euro din totalul de 31 de miliarde de euro pentru actuala perioadă de finanţare, adică 29%, foarte aproape de media europeană de 31%.