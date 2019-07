Ministrul Sănătății, despre sistemul medical din România: „Nu poţi repara în doi ani ceea ce nu s-a făcut de 30”

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, că, de la preluarea mandatului, a îndeplinit prevederi ale Programului de guvernare, dar a avut şi realizări în afara acestuia, însă nu se poate repara în doi ani ceea ce nu s-a făcut de 30 de ani.



"Eu cred că pacienţii trebuie să spună dacă trece evaluarea sau nu. Până la urmă, am avut o foaie de parcurs legată de indicatorii, obiectivele din Programul de guvernare, precum şi alte lucruri pe care trebuie să le facem pentru sistemul de sănătate. Mă voi prezenta la această evaluare cu realizări pe Programul de guvernare, dar şi în afara programului de guvernare. Cu siguranţă, poate că puteam face mai multe, dar eu cred că timpul a fost relativ scurt. Nu poţi repara în doi ani, într-un an ceea ce nu s-a făcut de 30 de ani. Până la urmă, pe mine, personal, şi pe cei care lucrăm în minister ne interesează creşterea gradului de satisfacţie a pacientului. Tot ce facem, facem pentru pacienţi", a spus Pintea, la o dezbatere, întrebată despre evaluarea activităţii miniştrilor pe care o face premierul Viorica Dăncilă.



Pintea consideră că s-au realizat "foarte multe" lucruri în sistemul de sănătate.



"S-au făcut foarte multe lucruri. Sistemul de sănătate este un complex de factori. (....) Sistemul mai are nevoie de finanţare ca oricare alt sistem din lumea aceasta. Niciun sistem de sănătate nu va fi mulţumit de ceea ce primeşte de la Finanţe. Am ajuns la aproape 5% din PIB, în condiţiile în care suntem 5 milioane, care contribuim pentru 17 milioane", a explicat ministrul, la dezbaterea organizată de DC Media Group.



Sorina Pintea a susţinut că modernizarea Legii sănătăţii este una dintre priorităţile ministerului pe care îl conduce.



"În urmă cu zece zile am semnat un contract cu finanţare europeană în valoare de 28 de milioane de lei, un grant pentru modernizarea legislaţiei. Prin urmare, o să avem şi posibilitatea financiară de a aduna lângă noi cei mai buni experţi", a explicat ea.