Ministrul Sănătății, Sorina Pintea: Legislaţia în domeniul reproducerii umane asistate va trebui practic luată de la zero

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat luni că legislaţia în domeniul reproducerii umane asistate trebuie luată de la zero, având în vedere că România este printre puţinele ţări care nu au prevederi în materie.



"În 2011 a fost lansat Programul pentru fertilizarea in vitro, un program care finanţează în continuare o singură procedură. Din păcate, acest program a fost întrerupt trei ani. A fost reluat în 2015 şi, până la finele anului 2017, s-au născut 1.306 copii. Eu spun că este puţin. Spun că este finanţat insuficient. În acest moment, sunt 11 clinici care derulează aceste program, bugetul fiind de peste 4,7 milioane de lei. În România însă nu avem o lege privind reproducerea umană asistată. Este ceea ce ne dorim să facem în cadrul acelui cod de legi al Sănătăţii pe care îl vom elabora. Concluzia este că avem cu adevărat nevoie de acest lucru. (...) Am cerut Agenţiei Naţionale de Programe o revizuire a acestui program şi în scurt timp cred că vom putea schimba ceva în acest domeniu. (...) Cred că suntem singura ţară din Europa care nu avem o lege privind reproducerea umană asistată. O singură procedură este insuficientă, dar s-a luat această decizie pentru a putea avea cât mai multe viitoare mămici acces la acest tip de procedură. Pe de altă parte, este nevoie de o finanţare mai mare", a explicat Pintea.



Potrivit ministrului, viitoarea lege privind reproducerea umană asistată va reglementa numărul de proceduri care se acordă cuplurilor infertile, femeilor care vor să aibă copii prin această metodă.



"Legislaţia în domeniul reproducerii umane asistate va trebui practic luată de la zero pentru că suntem printre puţinele ţări care nu avem o legislaţie în acest sens, avem doar acest program naţional care finanţează o singură procedură şi cu un buget de 4,7 milioane de lei", a arătat Sorina Pintea.