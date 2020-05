Ministrul Vela şi povestea celebrei geci de piele: ''Cred că nu ar fi rău să înregistrez la OSIM marca Vela!''

Ministrul spune că celebra geacă are ca scop eficienţa şi protejarea sa, atunci când este pe teren, astfel, devenind un simbol al protecţiei.

''Am fost în Moldova, cu ajutoare şi am fost cu geaca, pentru că am urmărit vremea, a fost destul de rece, a şi plouat şi am fos cu geaca.

Am rămas uimit să văd că şi în Chişinău se ştia de geaca mea şi până la urmă am luat-o ca pe un compliment, pentru că simbolul ei este acela de a te proteja când eşti în acţiune, în luptă, într-un eveniment complicat.

Cred că nu ar fi rău să înregistrez la OSIM, marca Vela'', a spus ministrul de interne, în cadrul emisiunii ''Neaţa cu Răzvan şi Dani'' de la Antena 1.

Totodată, Marcel Vela a fost întrebat dacă ştie melodia despre neamul său, ''Gugulani cu car cu mere''.