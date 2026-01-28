Mircea Badea a purtat, în emisiune, ochelari de soare în stilul lui Macron şi a dansat pe un discurs mixat al liderului francez

Mircea Badea a făcut show, marţi seară, la emisiunea "În gura presei", după apariţiile publice recente ale lui Emmanuel Macron. Realizatorul TV a purtat ochelari de soare tip aviator şi s-a amuzat pe seama glumelor devenite virale, după discursul liderului francez de la Davos. Mii de oameni au ironizat, pe reţelele sociale, modul în care Macron a pronunţat "for sure" şi au creat chiar melodii mixate.

"Sunt şi eu la susţinere aici, care este problema? For sure. Nu prea văd...", a spus Mircea Badea, într-un dialog cu Mihai Gâdea.

În continuare, în emisiunea "În gura presei", Mircea Badea a rămas cu ochelarii de soare la ochi şi a dansat pe hitul "For sure", melodiile mixate în online pe discursul lui Macron.

De ce a purtat Emmanuel Macron ochelari de soare, la Davos

Liderul francez a purtat o pereche de ochelari de soare tip aviator, cu lentile albastre reflectorizante, în timp ce se adresa liderilor mondiali la Forumul Economic Mondial. Deși Macron nu a explicat motivul acestui accesoriu în timpul discursului său, presa franceză l-a pus pe seama unei afecțiuni medicale.

El mai apăruse astfel şi la un eveniment militar în sudul Franței, cu un ochi roșu și, la un moment dat, a purtat o pereche similară de ochelari de soare. Adresându-se trupelor, el a minimalizat afecțiunea și a spus că este „total benignă” și „complet nesemnificativă”, adăugând: „Vă rog să iertați aspectul inestetic al ochiului meu”.

Macron a și glumit pe seama situației, numind-o „ochiul tigrului”, o referire la piesa trupei rock Survivor, folosită în filmul din 1982 Rocky III.