Mită pentru arme. Berceanu spune că Isăilă i-a promis 10 milioane de euro pentru a interveni la Moșteanu. Armele veneau din Kazahstan

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Zece milioane de euro este suma pe care fostul senator PSD Marius Isăilă și oamenii lui i-ar fi oferit-o drept mită fostului comisar-șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, pentru a intermedia mita de un milion de euro, care urma să-i fie dată ministrului Apărării Ionuț Moșteanu. Berceanu, denunțător în dosar, spune că de cei 10 milioane de euro trebuia să se asigure că „afacerea” va funcționa. Afacerea consta în aducerea de muniție rusească din Kazahstan, care să fie cumpărată din bani europeni din SAFE.

„10 milioane de euro a fost promisiunea care mi-a fost facuta ca sa fac parte din structura in spatele caruia, foarte probabil, sunt actori statali ostili Romaniei”, spune Berceanu.

Acesta a descris schema prin care grupul lui Isăilă plănuia să aducă pe teritoriul european muniție de tip rusesc.

„O structură din afară a României s-a gândit să aducă pe teritoriul european muniție făcută în Rusia, sau de tip rusesc, pe care s-o cumpere, s-o livreze unui stat european. Acest stat s-o cumpere cu bani din fondul SAFE (n.red. – Security Action for Europe este un instrument financiar creat de Comisia Europeană pentru a sprijini statele membre în consolidarea capacităților de apărare. România beneficiază de 16,6 miliarde de euro) și s-o revândă pe piața din Ucraina pentru că au nevoie. În primul rând, în tabloul mare, noi vorbim de niște actori statali în această afacere și nu vorbim doar de persoane precum Isăilă”, a declarat Berceanu, la Europa FM.

Armament revopsi din Kazahstan, care să fie trimis în Ucraina

„Au crezut că găsesc un punct slab din datele lor pe teritoriul României, ca membru NATO, și atunci s-au gândit că aceasta este o oportunitate de a introduce acest armament prin România, să-l revopsească pentru a dispărea cumva provenința muniției și să fie revândută. În paralel, era vorba și de o altă afacere, de a crea o fabrică de armament sau de muniție, respectiv, pe teritoriul României de către această structură”, a mai spus fostul șef al Gărzii de Mediu.

Muniția urma să fie adusă din Kazahstan iar Berceanu spune că vorbim de „actori statali” implicați în afacere.

„Din documentele pe care am reușit să le obțin pentru a produce probatoriu, vorbim de unde erau importate această muniție, vorbim de Kazahstan. Apare și în stenograme. Când mă refer la Kazahstan, nu mă refer la o firmă din Kazahstan, ci la actori statali. Nu pot să merg mai departe cu detaliile, pentru că sunt multe instituții care vor să afle adevărul. Ce n-am înțeles noi, poate, societatea din România este că războiul hibrid are mai multe aspecte care nouă ne scapă. Unul din aspecte este distrugerea încrederii cetățeanului în pilonii de bază ai societății. Trebuia să vă cumva să mă asigur că, din punctul lor de vedere, afacerea va funcționa. Și va funcționa pe termen lung”, a mai declarat Berceanu.