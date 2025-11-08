Noi interceptări în dosarul în care un fost senator PSD a încercat să-l mituiască pe Moșteanu: „Poa' să vină și mama DNA-ului”

Fostul senator PSD Marius Isăilă (stânga) și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (dreapta). Colaj foto: Agerpres

Apar noi stenograme în cazul de corupție în care este implicat Marius Isăila, fost senator PSD, arestat preventiv pentru că ar fi încercat să-l mituiască pe ministrul Apărării cu un milion de euro. Conversația din dosar este între Isăilă și Octavian Berceanu, cel care a înregistrat discuțiile și l-a și denunțat pe fostul senator la DNA.

„(...) are asigurat pentru toate bătrânețile lui și pentru ce vrea el, tot! Noi ne ocupăm! Pe mine mă interesează doar atât, să facă asta, direct, se poate duce direct (...) Poa’ să vină și mama DNA-ului, având în vedere starea de urgență și de necesitate”, îi spunea Isăilă lui Octavian Berceanu, în stenogramele citate.

Isăilă se referă la „a-i asigura bătrânețile” ministrului Moșteanu, în cazul în care acesta accepta să fie mituit. Isăila voia ca ministrul să-și folosească influența pentru a obține un contract pentru o societate comercială cu RomTehnica, companie în proprietatea Ministerului Apărării Naționale.

Noi interceptări în dosarul Isăilă

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ai să vezi! Bă, spune-i că asta-i înțelegerea dacă nu o-nțelege și-l ajutăm și la Primăria Capitalei să câștige Drulă!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da, i-am zis! I-am zis…

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Să câștige Drulă!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU:… și de fonduri pe-acolo că puteți fi generoși... Nu i-am zis mai mult! Că puteți fi generoși.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Da, nu, că vom fi generoși. Da, mă, da! Și, bă, bă, plus ce-i băgăm noi în buzunar, e treaba ta! Io-ți dau ție și tu te-ocupi de el! La geantă, ca să nu avem urme! Fără urme!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Rămâne cu… aceeași sumă, da?

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ce-am vorbit noi! Da, mă! Ce-am vorbit noi!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Nu se modifică nimic.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Tavi, nu se modifică nimic, ai cuvântu' meu de-onoare! Tavi, tu explică-i doar atât… „Bă, înțelege pentru numele lui Dumnezeu că e momentul tău!"

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ai înțeles asta, bine, n-ai înțeles-o, p..a (expresie trivială) mea! Vei rămâne-n istorie ca prostu' satului! Dacă nu-nțelege! Pup, Tavi!"

"ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ai înțeles-o, bine, n-ai înțeles-o… Ai înțeles? Aia am vrut să te, mă văd cu tine să-ți spun! Și are asigurat pentru toate bătrânețile lui și pentru ce vrea el, tot! Noi ne ocupăm! Pe mine mă interesează doar atât, să facă asta, direct, se poate duce direct …(neinteligibil)… alt ministru…Poa' să vină și mama DNA-ului, având în vedere starea de urgență și de necesitate.

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: ăla la ROMTEHNICA ia... un milion, tu cât crezi c-o să iei? Că ești decidentu'?

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Da, corect!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Înmulțește și tu cu...

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Tu spune-i că la un contract, acum un an de zile, a luat de la un contract două milioane cash!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Spune-i, ca să știe!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: RĂZVAN MINCU- a luat două mil, două milioane-n mână! Ce dracu? În BULGARIA!"

"ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Bine! Bine! Nu bine, foarte bine! Spune-i doar atât: bă, toată lumea câștigă! Și dacă n-o să-ți placă o să zici: băi Tavi, du-te-n (expresie trivială) mă-tii! Și-i spui: n-ai nimic de pierdut, în momentu în care-i semnat contractu', dacă omu' nu e corect...

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Îi... îi zic pe față, peste...

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Îl reziliezi imediat!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: ... un bulion!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Cu mult peste un milion! Mult peste! Ai înțeles? Da? Plus îl ajutăm în campanie.

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Aici, aici...

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: El tre să spună unde...

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: aici, aicea...

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: …facem, finanță... (...)

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Desenează-i schema!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: El e ăla care poate prelua în momentul de față, că vine de la Apărare, poate prelua președenția partidului!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Desenează-i schema asta, desenează-i-o, arată-i-o..."

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ăăă, azi ești mort politic, astăzi ești ministru, mâine s-ar putea să nu mai fi nimic! Și s-ar putea să nu mai prinzi în viața ta poziția asta! Înțelegi? Și-atunci tre să-nțelegi, bă, când pleci acasă te-ntrebi: bă, io ce-am făcut ca... aaa, am punctat, toată lumea m-a pupat în cur, alea, alea, alea, alea! Cum am fost io senator! Și cu ce m-am ales? (…)

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Bă, omule, am o-ntâlnire de… am o chestie politică, în primul rând, și de business, cu tine! Politic este că dacă-i ajuți pe business pe oamenii ăștia, ei te vor ajuta politic! Ca să-nțelegi cum punctezi! Plus cu niște bani în buzunar! Ce dracu nu-nțelegi? Sunt trei chestii mari și late! Pân' la urmă vrei să-ți spun ceva? Și io dacă eram ministru sau oricine, primu lucru știi care mă gândeam: la buzunar! Bă, câștigi bani!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da, da, da, da.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Să mă văd cu domnu' ministru! Întâlnirea poate avea loc și la un restaurant, unde hotărăște domnu' ministru! Sau…oficial, el a zis: bă, cu cât e mai oficial cu-atât e mai bine, pentru că io n-am nici, n-am nimi..."

"ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: El e cu-americanii! Mi a zis ROMAN! Zice: bă, s-a schimb… s-a mișcat bine, zice: al tău nu vrea mă, bani, ministru? Ce (expresie trivială) mea? Voi sunteți nebuni? V-aduc…vă umplu de bani! Voi n-ați înțeles…în Albania, pentru c-au vândut armamentu', au devenit miliardari peste noapte! I-a făcut pe miniștri miliardari! Peste noapte! Mi-a zis: bă, voi nu vă dați seama câți bani vin! Sunt 30 de miliarde doar pe programul RE-ARMY! Treij de miliarde de la Comisia Europeană! Zice: bă, voi…voi nu vă dați seama că io pot să vă fac…vă bag bani în buzunar? Și nu, atenție! Totul legal, nu faceți nimic în plus sau în minus! Io am…unde deschid ușa, io deschid ușa! Și vă deschid ușa: NATO, Ambasada Statelor Unite, Germania! Așa deschid ușa, nu deschid altfel!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: (neinteligibil) lucrează pe bani, nu…

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Că de obi……de obicei…ăștia…în primărie, în general…ăștia, directorii…

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: El mi-a zis: dacă domnu ministru', am ieșit de la el și-mi confirmă…că e totul ok și că se rezolvă și că măcar primesc draftu' de contract, adică pe alea vechi, pe…alea vechi…

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Îhîm!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Mi-a zis: în secunda unu-mi spui cât trebuie și seara…în 24 de ore ai toții banii care…pe care mi-i spui! Ai înțeles? Io îți spun, tu-mi zici: bă, Ovi, (neinteligibil) nu muncim degeaba…

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Și, bineînțeles, pentru asta domnu' ministru tre să spună cât trebuie! Și io plătesc! Simplu ca bună ziua! Ai înțeles? Da' e…trebui ordin de ministru, altfel…c-a zis: bă, la mine-au venit tot felul de generali, tot felul de…agarici. Ai înțeles? Și el mi-a, mi-a zis: mai am nevoie de domnu' ministru, eu vreau să-i explic…ce pot să fac pentru România! Câți bani pot s-aduc pentru România!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Io îi aduc! Și vă…îi duc unde zice domnu' ministru! Și domnu' ministru este-n echipă cu noi! Că el nu va fi ministru o veșnicie!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da, bineînțeles!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ai înțeles ce vorbesc! Și el va fi-n echipă cu noi! Printr-un om de-al lui, nu tre s-apară el acolo!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Îhîm!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Printr-un om pe care zice el!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Îhîm. Ăăă…

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Și bineînțeles că suntem cu toții-n echipă, nu…"

"ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Și-atenție, și-atenție! Aveți, aveți dublă susținere! Pe lângă că vă luați bani și e treaba noastră cum vă luați banii, e treaba noastră!

BERCEANU OCTAVIAN–ALEXANDRU: Da, da, da!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Nu pui întrebări!

BERCEANU OCTAVIAN–ALEXANDRU: Da, da, da!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ai și susținere politică!

BERCEANU OCTAVIAN–ALEXANDRU: Da!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Bulgaru`, bulgaru` fii atent!

BERCEANU OCTAVIAN–ALEXANDRU: Aicea-i arde curu', aicea-i arde curu' tare de tot!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Fii atent! Bulgaru' vine, vine marți în România!

BERCEANU OCTAVIAN–ALEXANDRU: Îhî!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Aranjează o-ntâlnire între ministru și bulgar, marți! Vorbește cu Tudor să-i aranjeze o-ntâlnire! (…)

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Să se vadă! Sau miercuri! Să se vadă cu ministru, vrea să-i propună ministrului niște chestii concrete…

BERCEANU OCTAVIAN–ALEXANDRU: Îhî!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU:…pentru industria de apărare! Concret, nu vorbim povești!

BERCEANU OCTAVIAN–ALEXANDRU: Da, da, da! (…)

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Da.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Va înțelege! Moșteanu nu face altceva decât să facă să…să dea curs mai repede demersurilor! (…)

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Nu contează. Ei sunt acolo puși de „maimuță”!

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Da…am, am înțeles.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Cine conduce o să-i zică bă…execuți, nu stai la discuție! Altfel știi bine că nu…altfel nu funcționează lucrurile aici!

"ISĂILĂ MARIUS OVIDIU: Tu explică-i lui „Bă, nu muncești pe gratis! Fă-o...”

BERCEANU OCTAVIAN ALEXANDRU: Da!

ISĂILĂ MARIUS OVIDIU:…măcar, p..a (expresie trivială) mea, cât stai…

BERCEANU OCTAVIAN ALEXANDRU: Da!

SLIVINSCHI VALERIU: Că nu știi cât stai! Nu te mai întâlnești cu funcția asta, acum…

BERCEANU OCTAVIAN ALEXANDRU: Da!

ISĂILĂ MARIUS OVIDIU: Și după aia nu știi dacă o mai vezi vreodată sau dacă mai ești în politică peste doi, trei ani!

BERCEANU OCTAVIAN ALEXANDRU: Da!

ISĂILĂ MARIUS OVIDIU: Ai... ai luat banii și asta-i treaba!

(…)

ISĂILĂ MARIUS OVIDIU: După ce are loc întâlnirea cu mine, după ce are loc întâlnirea cu mine, să zică ce vrea! Să zică „Bă, ...

BERCEANU OCTAVIAN ALEXANDRU: Da!

ISĂILĂ MARIUS OVIDIU:… vreau în p..a (expresie trivială) mea pentru asta, atât!” Bine, ok!

BERCEANU OCTAVIAN ALEXANDRU: Da!

ISĂILĂ MARIUS OVIDIU: Ăștia-s banii! Ia-i!

BERCEANU OCTAVIAN ALEXANDRU: Da!

ISĂILĂ MARIUS OVIDIU: Da` să zică, da` să fie…adică dacă are încredere-n tine, da` vezi, vorbesc deschis cu tine!

BERCEANU OCTAVIAN ALEXANDRU: Da, adică io mă gândesc să nu…dacă nu e nimica de oferit pe piața asta, să zică „Da, mă, sunt alții!” Că el nu știe, sunt alții! El nu știe poate de…de ăsta…

ISĂILĂ MARIUS OVIDIU: Tu spune-i că noi putem oferi...

BERCEANU OCTAVIAN ALEXANDRU: Da.

ISĂILĂ MARIUS OVIDIU: … cât nu pot oferi alții!”

"(…) ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Am venit noi cu varianta, uite, cumpărăm din KAZAHSTAN, le dez…le dezasamblăm noi, le-aducem dezasamblate aici…

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Îhîm!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Le predăm cui…unde ne spun ei! La o fabrică care ne-o spun ei!

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Îhîm!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: La ce fabrică? La fabrica aia, la fabrica aia, la fabrica aia…ok!

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Îhîm!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Duci la fabrică…

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Îhîm!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Le punem, le asamblăm din nou, le vopsim, le-aranjăm și statul român le vinde…

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Îhîm!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: …prin intermediul societății din Bulgaria, le vindem…c-avem cui!

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Îhîm!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: End-user-u` este Ucraina, ca să știi! Final!

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Îhîm!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Numai ca să nu existe așa…ce se-ntâmplă? Noi ne-o luăm și facem…

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Deci există piață…asigurată! Ucraina!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: E asigurată, Ucraina! Dar ce…

(…)

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Păi…mă văd io cu el! Îi spun în cinci fraze ce-am de spus și el".

"Vrea la geantă, dăm la geantă! Îi zici, bă, ai un milion!"

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Vrea și la geantă, dăm și la geantă! Fără probleme! Eu, de exemplu, cu el lucrez la geantă. Mie îmi aduce la geanta. Că așa…ANAF…sume… ălea, ălea..

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Da…ă…e ușor de…să îi reperezi..

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: E mai ușor la gen…

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Da e…da e…

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Îi mai…la geantă…pe urmă-ți vezi de tre!

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Da, da, aia e treaba lui pe urmă cum se descurcă!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: E treaba lui. El mi-a adus, de exemplu, am avut nevoie de o chestie aici, am rezolvat o treabă…a venit cu 1 milion de euro, mi i-a pus în mână!

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Da

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ovidiu, ăștia sunt banii. Mi i-a pus în mână, m-am descurcat, e altă treabă!

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Deci, să-i bag cifra asta în față?

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Hî?

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Să-i bag cifra asta în față?

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Da bagă-i cifra, deci spune-i…da…spune-i..bă: lucrăm pe bani, nu lucrăm pe…

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Nu, nu să-i…

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Și…și mișcați-o…repede…

(…)

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Io…îi zici: bă …ai un milion!

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Da

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Când s-a semnat contractul și totul e legal ai un milion!

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Da.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: La geantă. Ți-l aduc eu! Plus ce avem noi. Noi… e separat!

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Da, da… (…)"

"Sunteți proști la cap, noi vă aducem bani la stat!"

"(…) ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Nu, nu, nu, nu, IONUȚ poa` să citească tot. El poate să-i cheme și să le spună ,,Băi, de ce n-ați semnat contractul sau care e problema?" Ai înțeles?

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Îhî.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: IONUȚ poate să le zică: „Bă, vă f… (cuvânt trivial) în gură! Ce p… (cuvânt trivial) mea, adică ați statu român tre să câștige...”

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Da, da, să ceară detalii.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Să ceară lămuriri, detalii. ,,De ce p… (cuvânt trivial) mea nu ați semnat contractul în condițiile în care statul român trebuie să câștige bani."

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Da, da, da.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: ,,Sunteți proști la cap, noi vă aducem bani în stat, noi vă aducem statului român 50 și ceva de milioane de euro și voi ce faceți, în p… (cuvânt trivial) mea!"

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Și atunci, stopul, talpa pe care a primit-o.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Uite, uite ce a răspuns, uite ce a răspuns. Părerea mea că talpa..."

Moșteanu e martor în dosar

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat, vineri, după apariția informațiilor privind reținerea fostului senator PSD Marius Ovidiu Isăilă, acuzat de procurorii anticorupție că ar fi încercat să-i cumpere influența cu suma de 1 milion de euro pentru facilitarea unui contract cu compania de stat Romtehnica.

Moșteanu a precizat că are calitatea de martor în acest dosar.

„Lupta împotriva corupției nu e un slogan pentru mine, e o linie roșie. Recent, o persoană a încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica. Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană. Sunt martor în dosar și sprijin pe deplin autoritățile pentru clarificarea faptelor. Știu că deranjez multe socoteli ca ministru al Apărării și probabil de aceea s-au înmulțit atacurile și fake news-urile împotriva mea. Nu mă voi da la o parte niciun milimetru”, a scris Moșteanu într-o postare pe Facebook.

Potrivit Antena 3 CNN, ministrul a și fost audiat la DNA în acest dosar.

Ce acuzații aduc procurorii DNA

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, Marius Ovidiu Isăilă ar fi promis, în datele de 9 și 15 octombrie 2025, prin intermediul unui martor, suma de 1 milion de euro care ar fi urmat să ajungă la ministrul Apărării, pentru a interveni asupra conducerii C.N. Romtehnica S.A., companie aflată în subordinea ministerului.

În schimbul acestei intervenții, fostul senator ar fi urmărit încheierea unor contracte comerciale între Romtehnica și o firmă privată. Promisiunea ar fi fost reiterată pe 24 octombrie, conform documentelor anchetatorilor.

DNA precizează că Isăilă este acuzat de cumpărare de influență, infracțiune comisă în stare de recidivă, după ce în 2019 fusese condamnat definitiv la 5 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de influență și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Inițial, joi seara, fostul senator a fost reținut pentru 24 de ore, iar vineri Tribunalul București a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.