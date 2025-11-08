Reacția lui Berceanu după ce numele său a apărut în stenogramele DNA. Cum a fost invitat să ia parte la schema de corupție a lui Isăilă

Octavian Berceanu este denunțător în dosarul Isăilă. Foto: Agerpres.

Octavian Berceanu, denunțător în dosarul de corupție în care este implicat fostul senator PSD Marius Isăilă, precizează, într-o postare pe Facebook, că i s-a propus să participe la „o schemă de afaceri ce viza industria de armament”, în timpul unei întâlniri publice la care fusese invitat în calitate de specialist în politici de mediu.

Berceanu spune că nu cunoaște persoana care l-a contactat să participe la această întâlnire și că nu are relații de prietenie cu aceasta. El mai scrie că după aceste discuție, a informat autorităților și a colaborat cu acestea în cadrul procedurilor legale.

El mai spune și că a „acționat în deplină conformitate cu legea și cu propriile convingeri”.

Octavian Berceanu apare în interceptările din dosarul Marius Isăilă, în care senatorul PSD încearcă să ajungă la ministrul apărării prin Berceanu, oferind o mită de un milion de euro lui Ionuț Moșteanu și promițându-i acestuia că-i va „asigura bătrânețile”.

Berceanu l-a înregistrat pe Isăilă în timpul convorbirilor cu acesta și are calitatea de denunțător în dosar. Ministrul Moșteanu a fost audiat ca martor în dosar.

„Având în vedere informațiile apărute recent în spațiul public privind menționarea numelui meu într-un dosar aflat în instrumentarea Direcției Naționale Anticorupție (DNA), în calitate de martor, și ținând cont de faptul că investigația este în prezent în desfășurare, doresc să formulez următoarele precizări:

1. Am acționat în deplină conformitate cu legea și cu propriile convingeri, considerând că orice cetățean are datoria morală și legală de a semnala faptele care pot aduce atingere siguranței naționale.

2. Având în vedere că ancheta este încă în curs de desfășurare, nu pot oferi detalii suplimentare până la finalizarea acesteia.

3. Pot confirma doar că am fost invitat, la începutul lunii septembrie, în calitate de specialist în politici de mediu, la o întâlnire desfășurată într-un spațiu public, sub pretextul oferirii de consultanță pentru un proiect în domeniul protecției mediului. Discuția s-a încheiat cu o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament.

4. Precizez că nu am cunoscut anterior persoana care m-a contactat și că nu există între noi relații de prietenie sau colaborare, contrar informațiilor eronate vehiculate în presă.

5. Ulterior acestei întâlniri, am informat organele competente și am colaborat cu autoritățile în cadrul procedurilor legale.

Cred că doar prin onestitate, transparență și curaj putem construi o societate dreaptă și integră.