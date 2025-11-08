Reacția lui Berceanu după ce numele său a apărut în stenogramele DNA. Cum a fost invitat să ia parte la schema de corupție a lui Isăilă

Octavian Berceanu, denunțător în dosarul de corupție în care este implicat fostul senator PSD Marius Isăilă, precizează, într-o postare pe Facebook, că i s-a propus să participe la „o schemă de afaceri ce viza industria de armament”, în timpul unei întâlniri publice la care fusese invitat în calitate de specialist în politici de mediu.
Berceanu spune că nu cunoaște persoana care l-a contactat să participe la această întâlnire și că nu are relații de prietenie cu aceasta. El mai scrie că după aceste discuție, a informat autorităților și a colaborat cu acestea în cadrul procedurilor legale.
El mai spune și că a „acționat în deplină conformitate cu legea și cu propriile convingeri”.
Octavian Berceanu apare în interceptările din dosarul Marius Isăilă, în care senatorul PSD încearcă să ajungă la ministrul apărării prin Berceanu, oferind o mită de un milion de euro lui Ionuț Moșteanu și promițându-i acestuia că-i va „asigura bătrânețile”.
Berceanu l-a înregistrat pe Isăilă în timpul convorbirilor cu acesta și are calitatea de denunțător în dosar. Ministrul Moșteanu a fost audiat ca martor în dosar.
„Având în vedere informațiile apărute recent în spațiul public privind menționarea numelui meu într-un dosar aflat în instrumentarea Direcției Naționale Anticorupție (DNA), în calitate de martor, și ținând cont de faptul că investigația este în prezent în desfășurare, doresc să formulez următoarele precizări: