Modificări la Codul Rutier. Apare permisul de conducere „digital”, pentru parcare neregulamentară va fi sancționat proprietarul

În cazul în care vi se ia permisul, nu mai trebuie să mergeți la ghișeu. Puteți face acest lucru online. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor de Interne vine cu noi schimbări pentru siguranţa rutieră. Proiectul ar putea scuti şoferii de orele întregi de stat la ghişee şi drumurile la instituţii. Mai mult, se iau în calcul şi implementarea cursurilor de siguranţă rutieră. România este în acest moment pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește siguranța rutieră – avem cei mai mulți morți din accidente. Iar circulaţia pe benzile unice pentru autobuze şi prezentarea digitală a permisului la solicitarea polițistului se află pe lista cu propunerile de modificări pentru siguranţa rutieră.

Modificările majore la Codul Rutier, propuse de MAI, au fost anunţate la o zi după ce un şofer a spulberat o mamă care traversa o trecere de pietoni din Capitală cu bebeluşul aflat în cărucior. Momentul accidentului din Berceni a fost surprins de camera video instalată în mașină.

În primul rând, se vorbește despre introducere a conceptului de viteză medie, adică vor fi montate camere fixe de monitorizare a vitezei pe anumite segmente de drum, pe autostrăzi, spre exemplu. Astfel, polițiștii își pot da seama în ce timp ați parcurs un anumit număr de kilometri și, bineînțeles, care a fost viteza medie cu care ați circulat. Iar în cazul în care ați depășit viteza legală veți fi amendați.

De asemenea, se vorbește și despre schimbarea procedurii pentru oprire neregulamentară. Sancțiunea se va aplica direct proprietarului, nu va mai fi căutată persoana care era la volan, dar în acest caz vor fi eliminate punctele de penalizare.

În plus, este în discuţie şi circulația pe acele benzi specifice transportului în comun. Primăriile sunt cele care vor decide cine și în ce condiții poate circula pe acele benzi.

Se vorbește mult și despre digitalizare, mai exact simplificarea constatării sancțiunilor. Procesele verbale vor putea fi trimise pe mail, așadar nu mai trebuie să așteptăm să le primim prin poștă.

Tot la digitalizare intră și prezentarea digitală a documentelor, la solicitarea polițistului. Așadar, dacă sunteți traşi pe dreapta de agenţi și nu aveți permisul la voi, îl veți putea arăta digital prin HUB-ul MAI. De asemenea, acces online la fotografii ale contravențiilor, adică motivul pentru care ați primit amendă, dar și eliminarea necesității fizice de predare a permisului la poliție.

