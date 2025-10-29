Momente emoționante între motanul Thomas, salvat din blocul din Rahova afectat de explozie, și stăpâna sa: "Mai sunt suflete de salvat"

Revederea emoționantă dintre motanul Thomas și stăpâna sa. FOTO: Captura video/Asociatia TNR

Au fost momente emoționante, miercuri, pentru o locatară a blocului din Rahova, afectat de explozie. Aceasta a izbucnit în lacrimi când motanul ei Thomas a fost salvat după zile întregi de căutări.

Revederea emoționantă dintre motanul Thomas și stăpâna sa a fost relatat de Asociația TNR: “Emoția revederii dintre Tomas și familia sa este sursa de energie de care avem nevoie ca să putem continua.

Mai sunt câteva suflete de salvat de acolo, nu ne dăm bătuți. Așteptăm cu nerăbdare să asistăm la astfel de momente și în cazul celorlalte pisicuțe aflate în zona afectată”.

Localnicii afectați de explozia din Rahova au putut reveni miercuri treptat în apartamentele lor. Deocamdată, accesul în Scara 2 a blocului 32 rămâne interzis.

De asemenea, în cursul zilei demarți, Primăria Municipiului București a transmis că a acordat un sprijin financiar de aproape 200.000 de lei pentru 51 de familii afectate de explozia produsă pe 17 octombrie într-un bloc din cartierul Rahova.

Sprijinul s-a acordat unui număr de 51 de familii, însumând 130 de persoane, iar valoarea totală a ajutorului acordat este de 195.000 de lei, respectiv 1.500 de lei pentru fiecare persoană.