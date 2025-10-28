Locatarii evacuați după explozia din Rahova se pot întoarce în apartamente. Scara unde a avut loc tragedia rămâne închisă

1 minut de citit Publicat la 21:41 28 Oct 2025 Modificat la 21:41 28 Oct 2025

50 de familii afectate de explozia din Rahova au primit 200.000 de lei de la Primăria București / FOTO: INQUAM PHOTOS - Alex Nicodim

Andrei Nistor, prefectul Capitalei, a anunțat marți seara că localnicii afectați de explozia din Rahova pot reveni treptat în apartamentele lor începând de mâine. El a menționat că, deocamdată, accesul în Scara 2 a blocului 32 rămâne interzis.

„După finalizarea cercetărilor penale la fața locului și a verificărilor tehnice realizate de experții în construcții, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a decis că revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii din blocul din Rahova se poate face începând de mâine.

Siguranța rămâne prioritatea noastră principală. Accesul se va face controlat, sub coordonarea Poliției Capitalei.

Accesul în Scara 2 a blocului 32 rămâne, deocamdată, interzis, până la finalizarea completă a verificărilor tehnice.

Le mulțumim tuturor locatarilor pentru răbdare, încredere și colaborare în această perioadă dificilă.

Toate instituțiile implicate vor continua să fie alături de cei afectați până la revenirea completă la normalitate”, a transmis prefectul Capitalei.

De asemenea, în cursul zilei de astăzi, Primăria Municipiului București a transmis că a acordat un sprijin financiar de aproape 200.000 de lei pentru 51 de familii afectate de explozia produsă pe 17 octombrie într-un bloc din cartierul Rahova.

Sprijinul s-a acordat unui număr de 51 de familii, însumând 130 de persoane, iar valoarea totală a ajutorului acordat este de 195.000 de lei, respectiv 1.500 de lei pentru fiecare persoană.

Plăţile au fost finalizate prin virament pentru 47 de familii, iar în numerar au fost efectuate marţi la casierie pentru patru familii.

În ceea ce priveşte cazarea persoanelor afectate de explozie, 37 de familii dispun de cazare pe termen mediu şi lung, iar alţi 142 de persoane sunt cazate în unităţi hoteliere.