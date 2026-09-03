Momentul în care judecătoarea Liliana Alexe din cazul Romatsa este evacuată din sala ÎCCJ: "Nu se poate să mă dați afară așa"

1 minut de citit Publicat la 11:04 03 Sep 2026 Modificat la 11:04 03 Sep 2026

Judecătoarea Liliana Alexe a spus că s-a prezentat ca "terț interesat" în ședința de judecată de la ÎCCJ, de unde a fost dată afară. Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Hepta

O înregistrare audio cu judecătoarea Liliana Alexe, cea care a fost la un pas să blocheze activitatea Romatsa și să creeze o problemă gravă de securitate pentru România, a fost difuzată de Antena 3.

Cazul a fost judecat la Curtea Supremă, luna trecută. Curtea a respins suspendarea licenței, decisă la Curtea de Apel București de judecătoarea Alexe în urma unui litigiu de muncă. Decizia ÎCCJ nu mai poate fi contestată.

În ședința de judecată de la Curtea Supremă, această judecătoare s-a prezentat, deși nu era parte în proces, ba, mai mult, a insistat să ia cuvântul.

Șefa completului de judecată a încercat să o determine pe Alexe să nu mai vorbească în sală. Aceasta a insistat iar, în cele din urmă, a fost evacuată de un jandarm.

Potrivit Antena 3 CNN, Liliana Alexe riscă să fie suspendată din funcție de către Consiliul Superior al Magistraturii după acest incident.

Judecătoarea Liliana Alexe: "Sunt terț interesat. Nu se poate să mă dați afară așa"

Transcrierea înregistrării din sala de judecată, în continuare:

Judecătoare ÎCCJ: "Doamna judecător, vă rog frumos. Dumneavoastră tulburați acum ședința de judecată. Vă adresez o ultimă solicitare de a lua loc. Nu pot să vă mai acord niciun minut, deoarece dumneavoastră nu sunteți parte în acest dosar.

Liliana Alexe: "Sunt terț interesat în acest dosar..."

Judecătoare ÎCCJ: " Nu sunteți, nu aveți nicio calitate. Doamna judecător, vă rog frumos, să nu ajungem într-o situație delicată."

Liliana Alexe continuă să vorbească peste judecătoarea Curții Supreme. Aceasta i se adresează, în cele din urmă, jandarmului din sala de judecată.

Judecătoare ÎCCJ: "Domnu' jandarm, vă rugăm frumos să ne ajutați în această situație. (către Liliana Alexe) Vă rog frumos să părăsiți sala însoțită de domnul jandarm".

Liliana Alexe: "Nu se poate să mă dați afară așa...Consider profund nedreaptă...Domnu' jandarm, sunt judecător, lăsați-mă să-mi iau geanta ..."

Jandarm: "Luați-vă geanta. Doamnă, cu tot respectul, s-a dispus evacuarea dumneavoastră din sală."